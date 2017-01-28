Федот Тумусов за семейные побои?

Депутат Государственной думы Федот ТУМУСОВ:

По голосованию об отмене уголовного наказания за семейное насилие: объясню свою позицию.

Голосовал за отмену, потому что в действительности закон выглядит и звучит не так, как это представляют СМИ и соцсети. Речь идет о том, что, во-первых, наказание будет. Но в первый раз — административное (то есть не сажать в тюрьму на несколько лет и не разорять огромными штрафами). А вот если заявление о насилии повторится — тогда уже уголовное.

Представьте ситуацию: семейная ссора, кто-то кого-то дернул за волосы (мерзко, да), один из супругов говорит, что пожалуется в полицию, пишет заявление, заводится дело. Ссора остывает, но дело уже заведено, и попробуй его прекрати, учитывая, что у правоохранителей своя отчетность. При этом «административки» для охлаждения горячих голов на первый раз более, чем хватит.

Следующий аргумент: за такое же насилие, не причинившее вреда здоровью, ответственность до принятия сегодняшнего закона была легче, если это насилие было на улице.

То есть: муж поругался с женой и распустил руки (что само по себе отвратительно) — более тяжелое преступление, чем нападение неизвестного на улице. Нарушение формальной юридической логики.

И важная оговорка: семейное насилие в России есть, с ним нужно бороться. Но уголовные дела после первой ссоры, учитывая, не будем скрывать, плачевное состояние нашей силовой системы, — это далеко не самый удачный способ. Слишком велика опасность злоупотреблений.

А в общем, скажем честно, оптимального решения здесь нет, и весь вопрос в том, какое из двух зол (двух законодательных норм) мы считаем меньшим.