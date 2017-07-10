Федот Тумусов высказался о женских прелестях

Справедливоросс призвал «Единую Россию» заняться делом, а не рассматривать женские прелести

Депутат государственной думы от Якутии Федот Тумусов раскритиковал предложения Виталия Милонова запретить рекламу пластических операций груди. Народный избранник предположил, что такими темпами Милонов инициирует запрет рыжей краски для волос, начнёт борьбу с маникюром и спровоцирует посадки парикмахеров, сообщает корреспондент Vostok.Today.

Единоросс Виталий Милонов в очередной раз отличился оригинальным предложением. Депутат предложил главе министерства здравоохранения Веронике Скворцовой подумать о запрете рекламы операций по увеличению женской груди. Он уверен, что подобные операции развивают различные заболевания, в том числе онкологию. Более того, обосновывая свою позицию с научной точки зрения, Милонов назвал эти женские операции членовредительством.

Как это обычно бывает, предложение Милонова спровоцировало бурное общественное обсуждение. Своё мнение на этот счёт выразил и справедливоросс Федот Тумусов.

«Единая Россия» решила управлять внешним видом и красотой российских женщин. Мало нам было запрета кружевного белья — теперь выясняется, что депутату Милонову (кому же еще) не нравится женская грудь», — написал Тумусов на своей странице в Facebook.

Депутат из Якутии уверен, что запрет рекламы – лишь начало. За этим последует полный запрет подобных операций в принципе. Тумусов предположил, что Милонову может не нравиться рыжий цвет, что приведёт к запрету окрашивания волос. Влияние же лаков для ногтей на лёгкие, шутит автор, может привести к мараторию на маникюр.

«Я даже не буду говорить о том, что вред маммопластики обосновывается «различными заболеваниями» и онкологией без малейшей доказательной базы. Надеюсь, у Минздрава хватит политической воли отказать коллеге Милонову в его обращении, а «Единая Россия» наконец займется делом, а не рассматриванием женской груди», — резюмировал Тумусов.