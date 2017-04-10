Федот Тумусов: Выходит, мы дважды субсидируем американцев

В Госдуме был рассмотрен проект федерального закона о продлении действия до 2023 года включительно тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 8% для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. На вопросы сенаторов отвечал докладчик замминистра экономического развития России Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

На свой вопрос о целесообразности и актуальности рассматриваемого вопроса депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ получил ответ, что согласно статданным IT-отрасль в нашей стране растёт, значит, мера эффективна.

Хотя по мнению коллеги Ф.С. ТУМУСОВА Валерия ГАРТУНГА, сложившаяся ситуация не так однозначна. Потому сенатор от «Справедливой России» Валерий ГАРТУНГ поинтересовался:

«Мы понимаем, что IТ-индустрия – это отрасль, которая создаёт большую добавленную стоимость, мало того, двигает развитие других отраслей вперёд. Но вместе с тем, как вы считаете, возможно ли распространить эту норму на другие отрасли, которые создают продукт с высокой добавленной стоимостью, к примеру, авиастроение, космос, где бы мы могли быть конкурентоспособными на мировом рынке, то есть экспортно-ориентированные отрасли, как меру поддержки экспортёров?»

По мнению Федота Семеновича, рассмотренный в пятницу в Госдуме проект федерального закона № 68586-7 «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» сыроват.

«Именно на производителей ПО льгота не распространяется. Так что выходит, что мы дважды субсидируем американцев. Вначале мы продаем им наши программные продукты, а потом покупаем уже «в железе». Так что закон стоит доработать, не обольщаясь тем, что отрасль растет. Здесь вопрос в том, благодаря или вопреки она это делает», — считает сенатор от Якутии.

Федот ТУМУСОВ от фракции “Справедливая Россия” задал еще один вопрос:

«Уважаемый Станислав Сергеевич, поддержкой различными формами предприятий, занимающихся информационными технологиями, мы занимаемся уже более 10 лет, но, к сожалению, за это время мы не стали производить в мировом масштабе собственных процессоров, материнских плат, жёстких дисков и прочую высокотехнологическую компьютерную продукцию. В XXI веке информационные технологии приносят неслыханные уровни прибыли, которые сопоставимы в некоторых случаях с бюджетами маленьких государств. Например, в моей родной Якутии программисты пишут компьютерные игры и успешно работают на мировых рынках, и они говорят, год работы у нас окупился за восемь часов продаж. Возникает вопрос, каким образом данный законопроект поможет тем, кто пытается заработать на том, что приносит сверхприбыли, на том, что, как говорится, в тренде? Спасибо».

Заместитель министра экономического развития РФ С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ привел следующие цифры: «С момента введения этой льготы в 2010 году до 2015 года выручка компаний в IТ-индустрии увеличилась в два раза, а база для начисления страховых платежей за это же время увеличилась в три раза. Кроме того, депутаты задавали справедливые вопросы во время прохождения законопроекта, обсуждения законопроекта на Комитете. Сколько рабочих мест создано? Могу доложить, что на 30% увеличилось количество работников в индустрии. И сегодня речь идёт именно о продлении льготы, а не о новой льготе».