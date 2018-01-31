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30 января 2018, 18:25
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Федот Тумусов вошел в ТОП-50 самых эффективных депутатов Госдумы

Наш постоянный читатель в курсе, что 29 января в конференц-зале гостиницы «Тыгын Дархан» прошла скандальная пресс-конференция депутата Государственной Думы ФС РФ Федота ТУМУСОВА. Однако первая часть мероприятия прошла в спокойной обстановке, лидер якутской оппозиции рассказал о проделанной работе, предоставил краткий отчет о деятельности фракции «Справедливая Россия» за 2017 год, и поделился мыслями о наиболее резонансных событиях и законопроектах.
Федот Семенович поприветствовал присутствующих, выразил им благодарность и официально представил серию из трех книг «Академия депутата», опубликованных в прошлом году: «Первый том называется «От имени народа Якутии. Во имя величия России», это мои законопроекты, которые я внес на рассмотрение Государственной Думы. Второй том «О Справедливости и Правде. С трибуны Государственной Думы» — это тексты моих выступлений, прозвучавших только с трибуны Государственной Думы. Третий том – «Толкуй о судьбах Отечества» — это мои размышления о судьбах России и путях развития РФ».
После лаконичной презентации своих трудов, Тумусов перешел к теме пресс-конференции, в первую очередь о депутатской деятельности.
Если открыть сайт ГосДумы, найти список депутатов, то можно увидеть, что Федот Семенович ТУМУСОВ выступил 267 раз в зале заседаний и внес 142 законопроекта. В последнее время Тумусов входит в Топ-50 самых эффективных депутатов Государственной Думы. А иной раз попадает в тройку самых активных депутатов по разрешению всей законотворческой деятельности и привлекает повышенный интерес, в том числе и российских СМИ, к своей работе – ОРТ, ВГТРК, телеканал «Звезда», РБК и другие.
«Я бы хотел назвать несколько законопроектов, в первую очередь это Бюджет страны. Мне впервые удалось внести некоторые поправки, касающиеся дополнительного финансирования сферы здравоохранения РФ. Я очень активно работал по законопроекту телемедицины, поскольку она непосредственно касается развития системы здравоохранения в нашей республике. По маркировке лекарственных средств тоже прошли несколько поправок».
Федот Семенович отметил, что ему как депутату в этом созыве поручено вырабатывать и озвучивать позицию фракции по вопросам здравоохранения, развития Дальнего Востока и национальной политике в стране.
Таким образом, партия «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Государственной Думы 328 законопроектов, из них 15 приняты и подписаны президентом. Также надо отметить, что фракция СР занимает второе место по количеству внесенных и принятых законопроектов.

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Источник: Нарыйана АНДРЕЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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