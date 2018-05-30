Федот Тумусов в новом кабинете Айсена Николаева

ОБ этом известный политик и депутат ГосДумы от Якутии сообщил в соцсети.

Сегодня утром поздравил Айсена Сергеевича в его новом кабинете. Считаю, глава российского государства Владимир Путин принял абсолютно правильное решение — самая достойная кандидатура.

В 1989-1992 гг. я учился в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Тогда и познакомился со студентом МГУ им.М.В.Ломоносова Айсеном Николаевым. Сразу увидел в нем задатки талантливого и сильного лидера. Помню, он читал Бердяева и, проецируя мысли философа, формулировал национальную идею для России и Якутии.

С нашего знакомства и по сей день я его всегда поддерживал и поддерживаю. И желаю Айсену Сергеевичу успехов на новом пути, в работе на благо нашей республики!