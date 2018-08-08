Федот Тумусов в гостях у экс-депутата Ил Тумэна

Депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ в Новосибирске в гостях у экс-депутата Ил Тумэна Сергея ШКУРЕНКО. Источник: Социальная сеть

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