Федот Тумусов: СР выступает за создание и развитие новой модели здравоохранения

6 декабря 2017 в Государственной Думе в ходе «правительственного часа» с информацией выступила Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

От фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступил Федот Тумусов:

– Уважаемый Иван Иванович (Мельников, Первый заместитель Председателя ГД – Прим. ред.)! Уважаемая Вероника Игоревна! Уважаемые депутаты Государственной Думы!

Вчера в городе Санкт-Петербурге закончил работу Международный арктический форум. Но самым интересным мне представляется название сессии, в которой обсуждались вопросы здравоохранения. Сессия называлась так: «Построение новой модели здравоохранения в Арктике». Так вот нужна ли нам новая модель здравоохранения в целом по стране или на северных арктических территориях?

На сессии выступил уважаемый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, который рассказал в целом о тех моментах, о той модели, которая реализовывается в здравоохранении, которая реализовывается у нас в стране. Для того чтобы нам понять, нужна ли нам новая модель и вообще модифицировать ли нам эту модель, конечно, надо разобраться, что за модель у нас сегодня реализовывается. Я хотел бы обратить ваше внимание на два момента.

Первое. Главным двигателем внутреннего сгорания реализуемой модели здравоохранения является принцип бизнеса. То есть повсюду в здравоохранении внедряется принцип бизнеса: платят за то, сколько человек посмотрели, сколько полечили, сколько заболело, сколько населения в данном населённом пункте. То есть по принципу бизнеса финансируется здравоохранение. А в маленьких, отдалённых населённых пунктах, которыми являются северные арктические территории, нужен ли бизнес на здравоохранении людей, на здоровье людей? Конечно, нет. Там нужны совершенно другие принципы, которые заложены у нас в Конституции Российской Федерации: здравоохранение – это социальная функция государства, и, естественно, она должна финансироваться как социальная функция государства.

Второй момент. Принцип организации здравоохранения у нас привязан к крупным населённым пунктам. Посредине крупного населённого пункта, города стоит современный медицинский центр. И если человек заболеет, он туда приходит и, естественно, его лечат. То есть действует принцип трёх П – приболел, пришёл, пролечился. В отдалённых малонаселённых пунктах, конечно, этот принцип работать не может, потому что надо ехать, это огромные затраты времени, денег и прочего. Поэтому, конечно, в арктических, северных, отдаленных населенных пунктах должен работать другой принцип. Нам представляется, это должен быть принцип трех «В» – выехал, выявил, вылечил. Речь идет о мобильной медицине. Не надо путать ее с выездным медицинским обслуживанием. Выездное медицинское обслуживание, оно давно существует, оно зарегламентировано, оно работает. А вот мобильная медицина, она должна быть вновь создана, и на совершенно других принципах. На принципах инновационности, на принципах комплексности, на принципах универсальности и регулярности.

Инновационность заключается в применении инновационных медицинских технологий компактных и точных, простых в применении и с достаточной пропускной способностью. Комплекс обозначает включенность диагностики и лечения. Универсальность – это заточенность на решение различных проблем со здоровьем, в первую очередь с главными причинами смертности.

Понятно, что главная задача здравоохранения – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни. И конечно, наш Минздрав в этом направлении сделал очень многое. Вот уже цифры были названы в докладе министра. Регулярность – это периодическая повторяемость деятельности. Иными словами, мобильная бригада в течение года периодически по графику посещает один и тот же населенный пункт, сначала диагностика и лечение, затем контроль эффективности лечения.

Уважаемая Вероника Игоревна, мы с большим удовлетворением и радостью восприняли новость о том, что вас избрали одним из руководителей Всемирной организации здравоохранения. Это, безусловно, признание Вашего высокого профессионализма и достижений российского здравоохранения. Мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения признает традиционную народную медицину неотъемлемой и составной частью общей системы здравоохранения. В составе Комитета по охране здоровья Государственной Думы создан и действует экспертный совет по комплементарной медицине, и ваш покорный слуга является его руководителем.

В эти дни проходит международный форум «Российская неделя здравоохранения-2017». И в рамках этого форума прошёл второй конгресс по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС и Евразийского экономического союза. От имени участников форума, уважаемая Вероника Игоревна, хотел бы выразить благодарность вам за включение конгресса в программу международного форума. В последние годы у нас в Российской Федерации очень широкое распространение получают китайская и другие виды традиционной народной медицины. Мы знаем, что даже со стороны Китайской Народной Республики существуют и финансируются государственные программы по распространению китайской традиционной медицины у нас в Российской Федерации.

Мы считаем, что всё то, что полезно для людей, оно должно естественно реализовываться. Но при этом хотелось бы, чтобы своё исконное не забывалось. Имею в виду, у народов Российской Федерации, у русских, бурятов, калмыков, якутов есть и испокон веков применялись народные методы традиционной медицины. Хотелось бы их сохранить и даже развивать. Поэтому предлагается разработать и реализовать государственную программу в поддержку традиционной народной медицины народов Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, в своих выступлениях я регулярно поднимаю вопросы о необходимости разумного упрощения процедуры регистрации лекарственных препаратов и иных процедур, связанных с обращением лекарств на российском рынке. Понятно, что лекарства – это главное оружие нашего здравоохранения, нашей медицины. И от того, как быстро мы будем вводить лекарства в оборот на пользу нашим пациентам, нашим гражданам, от этого зависит очень много. Но до сих пор не утих вопрос о фармацевтических субстанциях, вносимых в состав лекарственного препарата при его регистрации, и о субстанциях, которые включаются в государственный реестр лекарственных средств в результате отдельной процедуры. Российские фармацевтические компании после того, как завершают процедуру регистрации лекарственных препаратов, сталкиваются с тем, что они вынуждены платить более высокий налог на добавленную стоимость при закупке для производства лекарства субстанций, вносившихся в состав препарата в рамках процедуры его регистрации. А поскольку стоимость препарата в основном составляется из стоимости фармацевтических субстанций, возникающая проблема понижает маржинальность выпуска лекарств. Чтобы её сохранить производители, причем только российские производители, будут повышать цену на препарат, а это, в свою очередь, понижает как их конкурентные преимущества, так и доступность лекарств для населения, а это уже нельзя игнорировать.

Мною внесен соответствующий законопроект, регулирующий эту проблему. Просил бы поддержать. Я считаю, что данную проблему всё-таки необходимо отрегулировать на законодательном уровне. И наконец, последнее, что я хочу сказать, это пара слов о заключениях Минпромторга о соответствии правилам производства лекарственных средств, то есть о так называемых российских GMP-сертификатах.

В настоящий момент для государственной регистрации лекарственных препаратов зарубежного производства фирмы обязаны предоставлять досье с обязательным приложением российского GMP-сертификата. Такой закон был у нас принят, и это оказалось очень правильной мерой, и иностранные производители начали приводить информацию в российских регистрационных досье в соответствие с действительностью.

И далее предлагается пойти навстречу производителям и разрешить российским производителям возможность подачи досье в тот момент, когда инспекция только назначается, при этом обращение препарата предлагается сделать невозможным без получения российского GMP-сертификата. Идея в целом правильная, я думаю, однако остается ряд «но», на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, мне кажется, что, несмотря на то, что препарату без получения иностранным производителем российского GMP запрещен оборот на российском рынке, не до конца проработана техническая возможность такого контроля.

Уважаемая Вероника Игоревна, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступает за создание и развитие новой модели здравоохранения как социальной функции государства, и мы готовы поддерживать усилия министерства в данном направлении.

Спасибо за внимание.