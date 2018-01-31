Федот Тумусов: Россия в опасности, как СССР в 90-ые!

На скандальной пресс-конференции, состоявшейся 29 января, депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ высказал свое видение будущего политического ландшафта нашей страны. Он заметил, что сейчас очень много разных прогнозов, о том каким будет политический ландшафт после выборов президента страны. Но все понимают, что он будет меняться:

«Я хочу сказать, что политическая система, которая сегодня действует в нашей стране, была создана в начале нулевых, на рубеже 2003-07 годов. И мы понимаем, что это были «сытые годы», когда денег было немерено много от высокой цены на нефть и газ, и в стране любые проблемы экономическо-социального характера можно было, условно говоря, профинансировать, как говорится «сорить деньгами». Что нас ожидает в будущем? Я уже говорил, что сегодня страна находится в огромной опасности. В той же ситуации, что и Советский Союз в 90-91 годы. По той простой причине, что некоторые крупнейшие, глобальные государства заинтересованы в ослаблении РФ, вплоть до его распада. И в этом направлении предпринимаются огромные усилия. Мы являемся свидетелями этих действий. В связи с санкциями, которые вводятся Западом – США и Европой, перед нами стоит задача — развивать самодостаточную экономику. И мы уже видим осязаемые шаги в этом направлении и чувствуем, что-то происходит. У нас создается своя финансовая система, и многие уже получили карточки МИР. До этого существовала финансовая платежная система, которая была привязана к американской системе платежей. Сегодня создана своя, внутренняя система, она обезопасена. Она будет интегрирована с мировой системой платежей. Так же по сельскому хозяйству, в глобальном масштабе, начиная с хлеба и заканчивая производством мяса, сделаны огромные шаги за последние три-четыре года. Естественно, экономику можно развить только в конкурентной основе. Любая экономика без конкуренции умирает. В Советском Союзе была не конкурентная экономика, она продержалась 60 лет. Если мы не будем развивать здоровую конкуренцию, то экономическая система вместе с самой системой могут умереть. Поэтому в экономике будет развиваться конкуренция, сегодня ее нет. На самом деле конкуренции нет, но вы видите, что есть государственные корпорации и идет монополизация отраслей тех или иных государственных корпораций и, естественно, процесс, который идет сегодня бурно — это смена поколений. В ближайшие пять-десять лет, это будет происходить самым бурным образом, к руководству, начиная от маленьких предприятий и заканчивая субъектами страны, придет совершенно новое поколение, которое абсолютно не знает Советского Союза. И к этому надо готовиться. Вы видите разные проекты по выявлению будущих лидеров, и они будут дальше развиваться.

Исходя из этих факторов: смены поколений, развития конкуренции в экономике и учитывая огромную угрозу стране, и будет создаваться новая политическая система. Она будет создаваться не один день, не один месяц, а в течение двух-трех лет. И к следующим выборам в Государственную Думу мы получим совершенно другую политическую систему».

Источник: Нарыйана АНДРЕЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU