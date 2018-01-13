Федот Тумусов: при развитии ТОРов надо было больше внимания уделять социальным вопросам

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Федот ТУМУСОВ уверен в том, что при создании территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке основное внимание было уделено экономическим аспектам, а вопросы социального развития оказались на обочине.

Как заявил парламентарий, это приводит к оттоку населения из региона, и в итоге там некому будет жить и работать.

По мнению Федота Тумусова, сама идея создания условий для привлечения инвестиций в конкретный регион для создания новых производств выглядит правильной. Однако за экономическими расчетами забыли о главном – о людях.

«Полпред Президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, когда был принят закон о территориях опережающего социально-экономического развития, заявил, что найдена новая экономическая модель развития Дальнего Востока. Я еще тогда сказал, что с точки зрения «чистой экономики» модель, может, и хорошая. Но при этом мы забыли про социальные аспекты развития территорий. И вот буквально недавно Трутнев признался: мы четыре года не занимались вопросами социального развития, а это надо делать. То, что он это честно признал, конечно, похвально. Надо еще признать, что из-за упущения социальных вопросов возникают неурядицы, безработица и в результате – происходит отток населения», – сказал депутат.

Как считает Федот Тумусов, для развития экономики следует, прежде всего, думать о разработке механизма заинтересованности людей в том, чтобы жить и работать в дальневосточных и северных регионах. Это предполагает формирование высокого качества жизни – высокие зарплаты, районные коэффициенты и северные надбавки, возможность отдыха в санаториях, а для детей – выезда на летний отдых.

«Но самая острая проблема – это вопросы здравоохранения. Беда, когда принципы организации и финансирования здравоохранения переводятся на принципы бизнеса: сколько осмотрел, полечил пациентов, столько и платят денег. Для больших городов, мегаполисов это, возможно, в какой-то степени и подходит, но какой может быть бизнес на здравоохранении в северных и дальневосточных регионах, где огромные территории и малочисленное население? Тут может быть только сметно-бюджетное финансирование медучреждений», – уверен депутат.

По мнению Федота Тумусова, только повышение внимания к вопросам социального положения и подъема уровня жизни позволит привлечь рабочие руки в те же ТОРы и сохранить население в регионах.