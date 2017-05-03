Федот Тумусов: Пока закона о телемедицине нет, ее внедрение идет с большим трудом

Пока закона о телемедицине по-прежнему нет, ее внедрение идет с большим трудом. Кто-то, как «Яндекс», уже по факту ею занимается, заявляя, что оказывает «информационные услуги», кто-то только строит планы, а кто-то откладывает на потом.

Эта история про то, как важны оказываются обычные «бумажки»: без них, как видите, все стопорится.

Вот только сегодня в Москве заявили, что до конца месяца откладывают появление первых телемедицинских офисов. Раньше говорили, что они появятся где-то в торговых центрах, а сейчас, как я и ожидал, столкнулись с тем, что непонятно, как все это лицензировать. Тоже, как «Яндекс» в своем сервисе «Здоровье», заявлять о «только информационных» услугах? Это подрывает авторитет всего дела, да и создает значительные организационные трудности.

Просто по нынешнему закону нельзя взять и оказать медицинскую услугу удаленно – даже не то что там рецепт выписать, а обычный осмотр провести. Хотя мы прекрасно знаем, к чему сводится большинство визитов врачей на дом к больным – к выписыванию больничных.

Чуть лучше ситуация обстоит в «Первом меде» имени Сеченова: там делают «стенд», где покажут, как должен будет выглядеть идеальный телемедицинский офис. Но ведь тоже – пока только делают. Сделать не означает иметь возможность воплотить на практике: нужен закон.

Работает телемедицина и в нашей республиканской больнице в Якутске – опережаем Москву: есть уже даже специальная форма для консультаций. http://rb1ncm.ru/…/zayavka-na-provedenie-telemeditsinskoy-k… Все есть — но не хватает легализации этого процесса, законодательство отстает от жизни.

Именно поэтому я так и жду, когда же он, наконец, появится, Минздрав обещает уже вскоре, и дело будет только за Думой: оперативно принять, чтобы люди могли получать квалифицированную помощь. Причем речь тут, конечно, должна идти в первую очередь не о Москве, а о регионах, где пациенту на самом деле трудно доехать до врача, а врачу – до пациента. А то помните, как недавно в новостях: прокуроры не смогли проверить дорогу к деревне, потому что этой дороги не нашли. И пока горе-строители ее построят, спасение, в буквальном смысле – телемедицина.

Источник: nacexpert.ru