Федот Тумусов назвал историческим закон о родных языках

Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов назвал историческим закон об изучении родных языков, который был принят во втором чтении с учётом поправок, инициированных Госсобранием республики.

По словам представителя «Справедливой России» во втором чтении депутаты Госдумы РФ учли поправки, связанные с включением изучения государственных языков национальных республик стран в федеральные образовательные программы. Немаловажным также является возможность свободного выбора языка образования перед первым и пятым классами.

«В нынешнем виде закон не ущемляет языки, он стал хорошим, историческим», — отметил парламентарий.

Вместе с тем Тумусов обратил внимание на создание специального Фонда поддержки родных языков. Здесь будут разрабатываться учебники по родной речи и родной литературе, а также образовательные программы для изучения родных языков. Предусмотрена также подготовка педагогических кадров.

Отметим, что Госсобрание Якутии ко второму чтению закона об изучении родных языков инициировало сразу три поправки, став единственным законодательным органом в стране, продолжившим доработку документа.

Одними из первых против первоначальной версии закона об образовании выступили представители «Справедливой России» в Якутии. Яызк саха как государственный изучается как учебный предмет в 121 школе республики.