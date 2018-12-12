Федот Тумусов и таблетки

Сегодня с понятием «гомеопатический метод лечения» знакомо три четверти россиян (74%). Личный или семейный опыт применения гомеопатических препаратов среди информированных о гомеопатии имеет 38% опрошенных, 58% их них положительно оценивает их эффективность. Примечательно также, что за прошедший год индекс воспринимаемой эффективности гомеопатического лечения за прошедший год вырос с +7 до +17 пунктов. Такие данные исследования «Знания и практики россиян в области здорового образа жизни. Взаимосвязь между применением гомеопатического метода и другими практиками в области сохранения здоровья» представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Декларируемое доверие к гомеопатическому методу лечения в виде индекса воспринимаемой эффективности за последний год выросло с +7 до +17 пунктов. Однако 41% опрошенных, которые слышали о гомеопатии, никогда не применяли этот метод, а 21% — даже не знают, являются ли лекарства, которые они используют, гомеопатическими или нет. При этом в ситуации поиска информации о способе лечения или лекарстве 71% опрошенных обратится к врачу, 29% будет руководствоваться собственным опытом, а 12% будет действовать самостоятельно, на основании информации, полученной из Интернета и книг.

Исследование показало, что почти половина россиян (42%) нормально отнесется к тому, что врач выпишет ему гомеопатическое лечение либо в качестве монотерапии (5%), либо в сочетании с другими препаратами (37%). Среди тех, кто имеет опыт личного или семейного применения гомеопатии, оба показателя выше – 8% и 63% соответственно.

Федот Тумусов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, председатель Экспертного Совета по совершенствованию законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины: