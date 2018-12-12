Федот Тумусов и таблетки

«Приказ Министерства здравоохранения РФ о разрешении гомеопатического метода действует, сейчас были утверждены нормативные документы по регулированию гомеопатии для единого рынка на пространстве ЕврАзЭС. Кроме того, на днях Минздравом РФ был утвержден второй том государственной фармакопеи, посвященный использованию различных форм гомеопатических лекарств! Это очень важно для пациентов и контролирующих органов, потому что у нас появляются полноценные объективные и обоснованные механизмы контроля производства и использования таких препаратов. Таким образом, использование гомеопатических средств врачами будет более обосновано».
В 2017 году Генпрокуратура РФ в официальном ответе на запрос Национального совета по гомеопатии сообщила, что использование гомеопатических методов лечения не противоречит законодательству РФ.
Опрос «Знания и практики россиян в области здорового образа жизни. Взаимосвязь между применением гомеопатического метода и другими практиками в области сохранения здоровья» Всероссийского центра изучения общественного мнения проведен 21-24 ноября 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.