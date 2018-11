Федот Тумусов: федеральное законодательство отстает от реальности

View this post on Instagram

Вот, что такое политическая воля: устав ждать решения федерального центра, депутаты Алтайского края взяли и запретили продажу вейпов и электронных сигарет подросткам. И поступили абсолютно правильно. Табачное лобби – это ведь далеко не миф. Табачные компании выделяют огромные деньги на то, чтобы приучать подростков к своим «инновационным продуктам», а впоследствии те перейдут и на обычные сигареты. Сказки о безопасности, высокотехнологичности и прочих подобных вещах – именно сказки. Однако ими удобно прикрываться, чтобы саботировать борьбу с курением. Очень хорошо, что получается не везде. И раз уж до сих пор не принят федеральный закон, который бы назвал яд ядом, то пусть инициатива идет снизу. Так через несколько лет все регионы и сами дойдут в своем законодательстве до запрета – и федеральному парламенту останется лишь признать свершившийся факт. Конечно, помимо возрастного ограничения, нужно ограничить и рекламу вейпов, и места их продажи, отрегулировать дизайн упаковок – одним словом, приравнять всю табачную (или околотабачную) продукцию к сигаретам. Здесь идет гонка: что будет быстрее – компании придумают новую уловку или мы успеем предотвратить ее влияние. Пока мы, к сожалению, отстаем.