Федот Тумусов: Добиваться целей или формулировать бюрократические уловки?

View this post on Instagram

Вчера участвовал в парламентских слушаниях, посвященных стратегии развития нашей страны – и сказал о том, что в плане здравоохранения она довольно-таки не продумана. Какая главная цель сейчас стоит перед Россией в целом, не только пред здравоохранением? – Войти в клуб стран «80+», где люди живут дольше 80 лет. Вот она-то, эта цель, и должна быть сейчас главной и единственной, как минимум – в медицине. А вместо этого Минздрав формулирует пять целей. То есть достигнем одну из пяти, не сможем главную – и вроде как получилось? Нет, так нельзя. Аналогично и с тактическими задачами. В Послании Президента четко сказано – я цитировал это коллегам – о создании фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране. У нас же 90% ФАПов расположено в не предназначенных для этого зданиях. То есть по итогу мы рискуем получить оптимистичную статистику, которая к действительности иметь отношения не будет никакого. Так что для начала нужно честно признаться себе, добиваемся мы настоящих целей или формулируем бюрократические уловки, при помощи которых целей можно не достигать. Пока, скорее, второе.