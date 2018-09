Федот Тумусов: «День Выборов — сакральный тенгрианский день»

View this post on Instagram

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА ( ЯКУТИЯ ). Күндү Сахам дьоно! Балаҕан ыйын 9 күнүгэр — 09.09.18. биһиги бары — Саха Сирин быыбардааччылара, кэрэ кэскил туһугар инникигэ олук уурар быһаарыныылары ылынныбыт. Бастатан туран биһиги эдэр, эрчимнээх, дьулуурдаах, киэҥ билиилээх, үлэҕэ- хамнаска эриллибит , үрдүк сыаллары- соруктары туруорар Аҕа Баһылыкпытын таллыбыт. Иккиһинэн, Сокуоннарбытын Оҥорор Былааспытын — Ил Түмэни куоластаатыбыт. Онно Россия Президенэ, Правительствота ыытар политикатын быыбардааччылар баһыйар үгүс өттүлэрэ өйүүллэрин эттилэр. Үсүһүнэн, ааспыт быыбардар сиппит-хоппут демократия, гражданскай общество биһиги Республикабытыгар, чуолаан Киин Куораппытыгар , букатыннаахтык олохсуйбутун көрдөрдүлэр. Мин түгэнинэн туһанан Саха Сирин быыбардааччыларыгар барыларыгар быһаарыылаах талыыга тус бэйэҕит кыттыбыккытыгар махталбын тиэрдэбин. Ураты, дириҥ истиҥ махталым ананар миигин уонна мин салайар Справедливай Россия партиям кандидаттарыгар куоластаабыт дьоҥҥо- сэргэҕэ! Бука барыгытыгар уһун дьоллоох олоҕу, үтүө туругу, барҕа- байылыат олоҕу , ситиһиилэри ис сүрэхпиттэн баҕарарбын тиэрдэбин. Дорогие якутяне! 9 сентября — 09.09.18 мы все с вами приняли воистину исторические решения. Во-первых, избрали молодого, креативного, в то же время достаточно опытного Главу Республики. Мы все, в одной упряжке, будем работать с тем, чтобы стать лучшим регионом Российской Федерации! Во-вторых, мы с вами избрали Государственное Собрание — Ил Тумэн. В-третьих, избиратели, гражданское общество всей Якутии, города Якутска доказали свою зрелость и приверженность демократии. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Особая благодарность всем тем, кто голосовал за кандидатов политической партии Справедливая Россия! Хочу от всей души пожелать всем якутянам Долгие Лета, крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов! С наилучшими пожеланиями ваш депутат Государственной Думы Российской Федерации Федот Тумусов г.Москва.