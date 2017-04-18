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18 апреля 2017, 17:27
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Федот Тумусов честно признался, что он будет лоббировать

Сегодня, как я вижу, продолжает обсуждаться запрет поставок российских лекарств на Украину. Что тут сказать: даже не нужно быть экспертом, чтобы понимать две вещи. Во-первых, любой запрет вредит экономике. Во-вторых, и непрофессионалу очевидно, что Украина — важный для российской фармацевтики рынок, рассуждает на своем персональном сайте депутат Госдумы от Якутии Федот ТУМУСОВ.

И это, на самом деле, так. Годовые потери здесь составят по самым скромным оценкам до полутора миллиардов рублей. Кому от этого будет плохо? Российским производителям? — До известной степени да. Но они, как это уже происходило раньше в других сферах, смогут переориентировать поставки. Поначалу будет трудно, неудобно, придется бороться за новые рынки сбыта, но вскоре ситуация успокоится.

А вот гораздо хуже окажется гражданам соседней страны, которые лишатся сравнительно недорогих по сравнению с европейскими лекарств и вынуждены будут привыкать к новым препаратам.

В экономической войне — это старое известное правило — победителей не бывает, рано или поздно все барьеры уходят, и мир положительно сказывается прежде всего на благосостоянии граждан.

Что может сделать в случае эмбарго со стороны Украины Государственная Дума? Прежде всего — помочь отечественным производителям, поддержать их льготами. Это никогда не бывает лишним, а в случае с потерей второго по величине рынка поставок — попросту необходимо условие. Честно могу сказать: буду лоббировать это предложение, чтобы вслед за украинскими потребителями не пострадали и российские, отметил Федот Тумусов.

 

Тему продолжило ИА REGNUM. В Госдуме предлагают льготы отечественным фармпроизводителям в случае запрета поставок российских лекарств на Украину — они могут лишиться второго по объему рынка сбыта, передает корреспондент ИА 17 апреля.

В случае закрытия украинского рынка годовые потери российских производителей лекарств могут составить до 1,5 млрд рублей, отмечает депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

Министерство здравоохранения Украины предлагает полностью запретить поставки лекарств из России. В общем объеме продаж они занимают 2%, большую часть можно заменить аналогами, отмечают в республике. По данным аналитиков RNC Pharma, в 2016 году российских лекарств на Украину завезено на сумму 2,1 млрд рублей.

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Источник: https://tumusov.com/post/587
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