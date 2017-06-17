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Общество
17 июня 2017, 14:00
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Федор Борисов поздравил Зою Багынанову с 75-летием

«Зоя Багынанова является одной из талантливейших, всеми любимых народных артисток Якутии», — отметил руководитель Администрации Главы и Правительства республики Федор Борисов.

В Саха академический театр им. П.А. Ойунского 15 июня пришли самые преданные поклонники таланта Зои Багынановой, чтобы после премьеры спектакля «Төлкө» («Судьба») по роману Николая Якутского в постановке Руслана Тараховского лично поздравить её и вручить подарки и цветы.

«Вы являетесь поистине всенародной, самой любимой артисткой нашей республики. Ваше имя знают в каждой семье Якутии. Яркие образы в Вашем исполнении навсегда запечатлены в памяти народа. Я сам являюсь почитателем Вашего многогранного таланта, на протяжении всей жизни неустанно слежу за Вашей деятельностью и неизменно остаюсь в восхищении», — признался Федор Борисов и от души поблагодарил Зою Петровну за глубину её творчества, который помогает зрителям по-новому взглянуть на жизнь и самих себя, стать лучше. Он напомнил, что накануне, в День России, Ил Дархан вручил ей государственную награду – Грамоту Главы Республики Саха (Якутия) с золотыми часами. Федор Борисов пожелал Зое Петровне продолжать радовать поклонников своего таланта и новых творческих успехов.

Поклонники театрального искусства Зои Багынановой отметили её талантливое исполнение классических героинь Медеи, леди Макбет, Офелии, Аксиньи. Народная артистка Республики Саха открыла якутянам новые грани своего актерского мастерства, представляя моноспектакли, сотканные из стихотворений и поэм выдающихся мастеров художественного слова – Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Пастернака, Кулаковского, Ойунского, Ивана Арбиты, Семена Данилова и других. В исполнении Зои Петровны звучат стихи наших современниц Варвары Потаповой, Натальи Харлампьевой, Антонины Гаврильевой, Анны Парниковой, Дархааны.

Для справки:

Багынанова Зоя Петровна

Заслуженная артистка Якутской АССР (1981), Народная артистка РС(Я) (2001). Родилась 22 апреля 1942 года в селе Далыр Верхневилюйского района. В 1966 году окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драмы и кино. С 1966–1969 гг. работала в Нюрбинском государственном передвижном драматическом театре.

В 1969 – 1983 гг. Зоя Багынанова играла в Якутском драматическом театре имени П.А. Ойунского. В 1985 году совместно с заслуженным артистом РСФСР и ЯАССР Федотом Потаповым она стала одними из основателей Нерюнгринского кукольного театра – единственного в республике детского театра. В дальнейшем они возглавили коллектив якутской труппы, который вскоре перерос в Театр актера и кукол.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Фотографии Айаала Черноградского.
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