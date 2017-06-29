Якутское министерство сомневается в профессионализме Генпрокуратуры?

Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я):

Федеральные надзорные органы не должны препятствовать развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Об этом заявил Алексей Загоренко, первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства республики, комментируя итоги обсуждения вопросов соблюдения прав инвесторов на коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске.

Соблюдение прав инвесторов стало главной темой заседания, многие выступавшие настаивали на чрезмерности и излишней частоте проверок бизнеса различными контролирующими органами. Согласно данным Генпрокуратуры, по итогам опроса на первом месте Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, МЧС России и МВД. По мнению Алексея Загоренко, для улучшения макроклиамата необходимо уходить от практики запоздалых проверок, что приводит к судебным издержкам, и параличу работы предприятий.

Как заявил заместитель министра экономического развития России Савва Шипов, отдельные категории бизнеса нужно освобождать от плановых проверок.

«Такую же задачу ставит для нас Глава республики при работе с региональными контролерами. Мы в этом вопросе солидарны. Сейчас разработан новый проект Федерального Закона о контрольно-надзорной деятельности, где говорится о дистанционных правоприменительных проверках, чтобы максимально облегчить жизнь предпринимателей, также будут проведены мероприятия по упрощению и не применению устаревших норм, которые были приняты еще в СССР, и постепенного перехода к требованиям, которые используются в наиболее передовых странах мира», — отметили в министерстве.

По поводу заявления Генпрокуратуры о случае отказа регионального министерства Якутии в субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредиту на строительство дошкольного учреждения в Ленске из-за задолженности по налогам, Алексей Загоренко прокомментировал, что действительно по нормативным документам в случае задолженности по налогам и сборам субсидия предпринимателям не предоставляется, и это требование обязательно согласно государственно-частному партнерству.

«Если бы мы предоставили субсидии несмотря на факт задолженности, то Генпрокуратура увидела бы уже в этом коррупциогенный фактор, а не давление на бизнес. По моему мнению, если предприятие имеет задолженности по налогам, значит она недобросовестно выполняет свои обязательства перед государством. Поэтому мы не согласны с трактовкой прокуратуры в этом отношении. Но естественно учтем ее замечания, и возможно будем изымать справку по налогам раз в квартал, но только после принятия нормативно-правовых документов», — подчеркнул Загоренко.

По словам первого замминистра, любые проверки федеральных надзорных органов власти должны быть упорядочены и системны. Он считает необходимым разработку контрольно-надзорными органами единого документа с параметрами проверок к каждому виду производства и бизнеса. Это должно привести к снижению давления на бизнес, уверен Загоренко.