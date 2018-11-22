Федеральная дорога «Вилюй» будет проложена через Вилюйск

Федеральная автодорога «Вилюй» будет проложена через город Вилюйск, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт администрации Вилюйского района.

Договоренность была достигнута в ходе встречи первого заместителя главы района Ивана Евсеева, директора филала АО «РИК Автодор» Прокопия Протопопова с директором ФКУ Упрдор «Вилюй» Николаем Андреевым.

По итогам встречи было решено, что федеральная автодорога пройдет по улицам Мира и Ленина города Вилюйска.

Дорога будет отдана в федеральное управление. В городе проведут работы по освещению, перенесению телефонных линий.