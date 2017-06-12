Федерация профсоюзов поздравляет с Днем России

Дорогие якутяне!
От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днем России!
27 лет тому назад, 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. С тех пор эта дата символизирует независимость, силу и свободу нашей страны, говорит об общих целях и ответственности за будущее страны, напоминает о славном прошлом.
Мы знаем и гордимся многовековой историей, богатым культурным и духовным наследием нашей страны, а также нашими земляками, которые честно трудятся во благо страны и родной Якутии.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уважения к славной истории и сегодняшнему дню великой России!
Источник: Председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Николай ДЕГТЯРЕВ.