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Фотофакт
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Скончался известный якутский ученый
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Грузовик провалился на мосту в Якутии
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Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами
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Столица
Фотофакт
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска
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29.04.2017, 10:44
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Общество
1 мая 2017, 0:41
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Федерация профсоюзов поздравляет с 1 мая!

Уважаемые жители республики!

 От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю всех вас с праздником Весны и Труда!

Первомай, несущий с собой весну и тепло, остается, прежде всего, праздником труда, уважения к человеку, работающему на благо своей семьи, своего города, своей страны. Мир, труд, уважение друг к другу — это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Человек труда заслуживает самого искреннего уважения и восхищения, в какой бы области он ни работал. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.

Для профсоюзного движения Первомай был и остается Международным днем солидарности трудящихся и борьбы за социальную справедливость, за права и интересы трудящихся. В этом году профсоюзы России выйдем на массовые акции под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Этим девизом мы выражаем обеспокоенность нынешним состоянием социально-экономических отношений в стране и отмечаем, что профсоюзы заинтересованы в укреплении экономики, совершенствовании институтов гражданского общества на благо развития человека труда. Требуя от руководства всех уровней власти важнейшие вопросы соблюдения законных прав трудящихся, мы исполняем оказанное профсоюзам трудящимися всей республики доверие по отстаиванию их интересов. Первомайские акции – это соблюдение международных рабочих традиций и выражение профсоюзов сопричастности и ответственности перед страной, республикой и членами профсоюзов.

Уважаемые якутяне! В этот праздничный день выражаю вам слова благодарности всем, кто вносит вклад в укрепление потенциала республики и всей страны. Особые слова благодарности и глубокого уважения выражаю ветеранам труда за труд и ратные подвиги, жизнестойкость и крепость духа, за передачу опыта, знаний, что объединяет поколения в единую цепь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и успехов!

Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Н.Н. Дегтярев.

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