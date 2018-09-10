Фавориты выборов в Ил Тумэн

Единый день голосования завершен, пора подводить итоги. И если с результатами выборов главы республики всё уже понятно – новым руководителем региона стал Айсен Николаев — то кто же по предварительным данным вошел в новый состав Ил Тумэн?
По состоянию на 8.00 10 сентября, большая часть протоколов УИКов обработана и можно подводить предварительные итоги.
В Нюрбинском округе, набрав 44,65 % голосов, а это 4508 человек, победила Антонина Григорьева.
По Олекминскому округу победил самовыдвиженец Арсентий Николаев, набравший 35,78%.
По Сунтарскому округу в парламент проходит единорос Андрей Николаев с результатом 57,70 %.
А вот в Алданском округе выборы были интересными. Здесь победила представитель КПРФ Роза Солнышкина, за которую проголосовали 1700 человек, это 28,83%. Кандидат совсем не на много обошла Николая Миронова, за которого проголосовали 1625 человек.
По Томмотскому округу проходит справедливоросс Игорь Григорьев, набравший 33,35 %. В Южно-Якутском округе выиграл член ЛДПР Андрей Дорогань с 43,41 %. В Промышленном округе также шла ожесточенная борьба – победитель Олег Пустовой из КПРФ совсем не на много обошел главного конкурента Ирину Помазкову. Победитель набрал 34,88 % голосов, 2330 избирателей, за его конкурентку проголосовали 2205 человек.
В Нерюнгринском округе уверенную поддержал единорос Александр Кошуков, набравший 45,94%. В Ленском округе победил представитель КПРФ Сергей Никонов – у него 40,29 %. По Мухтуйскому округу победил представитель «Единой России» Родион Зорин, набравший 34,14 % голосов.
В Мегино-Кангаласском округе с большим отрывом победил Андрей Находкин. Он набрал 57,63 %, его подержали 6162 человек. Также с большим отрывом победил в Хангаласском округе единорос Мамедов Алиш Забид Оглы с 84,93 % голосов избирателей, это 7981 человек.
Сохранит место в парламенте Александр Жирков, победивший в Борогонском округе с результатом 81,15 % голосов.
В Верхневилюйско-Горном округе победила член «Единой России» Феодосия Габышева, ее результат 48,22 %.
В Кобяйско-Верхоянском округе выиграл справедливорос Михаил Эверстов, набравший 43,05 %. Ему отдали свои голоса 4149 человек. Победитель на несколько десятков голосов обошёл своего главного конкурента — единоросса Александра Ноговицына, которому доверились 4093 человек.
По Чурапчинскому округу в Ил Тумэн прошел Михаил Гуляев с 61,16 % голосов. В Национальном Северном округе победил Иван Андреев, набравший 71,98 %. В Колымо-Индигирском округе выбран Василий Местников, у него 41,84 %. По Арктическому округу победу одержал Владимир Черноградский с 67,66% голосов.
Отметим, что обработка протоколов еще продолжается, но уже называются имена фаворитов по оставшимся одномандатным округам. Скорее всего в новый состав парламента войдут Иван Слепцов, Павел Ксенофонтов, Виктор Фёдоров, Мария Христофорова, Иван Данилов, Алексей Еремеев, Алексей Ромашев, Надежда Захарова, Олег Усов, Алена Атласова, Павел Петров.
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