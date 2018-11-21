Фавориты и «темные лошадки» чемпионата мира по мас-рестлингу

До начала чемпионата мира осталось совсем немного. Многие страны уже прилетели в Москву и ожидают вылета в Якутск. В этой статье мы постараемся выяснить, кто является лидером в той или иной весовой категории, начиная от «мухачей» до «супертяжей».

Помните первый чемпионат, который прошел у нас в 2014 году? Все золотые медали на груди у членов сборной России, огромные американцы с мускулатурой, как у греческих богов, и веселые ребята из Закавказья. Для большинства участников того мундиаля главной целью поездки являлось более тесное знакомство с нашим видом. Они прилетели к нам учиться и перенять опыт. С тех пор прошло уже четыре года. Многие спортсмены создали в своих странах федерации и стали членами Международной федерации мас-рестлинга, открыли секции и начали отбирать спортсменов, тем самым пропагандируя наш вид у себя на родине. Во многих спортивных фестивалях мас-рестлинг включен в программу мероприятий. Семимильными шагами наш вид все больше набирает популярность и становится неотъемлемой частью мира силовых видов спорта.

В этом году отличительной чертой этого чемпионата является то, что теперь к нам летят не просто любители и «туристы», как пишут в интернете, а люди, за плечами у которых уже не один и не два турнира по мас-рестлингу. Все они уже знают технику и овладели приёмами, которыми мы удивляли их ранее. Теперь всё это у них в арсенале, и он достаточно полон, чтобы соревноваться с нашими мадьыны на равных. Так что легких путей у наших спортсменов не будет.

Итак, начнём с мужчин.

Весовая категория до 60 кг. Честь сборной России в этом весе будет защищать мастер спорта РФ, чемпион России и Европы Евгений Удин. Для него это первый чемпионат мира в карьере, и мы уверены, что он постарается выложиться на все сто, чтобы оставить золото у нас. В этом весе большинство спортсменов неизвестны нам, и это, конечно, не радует. Ведь когда не обладаешь информацией о сопернике, это слегка настораживает. Но есть и хорошо знакомые нам парни – это Махир Агаев (Азербайджан), Азамат Асанов (Кыргызстан) и Ислом Абдумаликов (Узбекистан). Махир является серебряным призером чемпионата Европы нынешнего года и показал там себя только с лучшей стороны, уступив в финале нашему Айсену Мигалкину. У Азамата Асанова уже есть удачный опыт выступления на мировом первенстве. У себя на родине, в г.Чолпон-Ата, на II чемпионате мира он стал бронзовым призером, тем самым подарив радость и надежду на лучшее своим соотечественникам. Ислом Абдумаликов также является постоянным участником международных турниров по мас-рестлингу, и в последнее время он стал чаще попадать в призеры. Так, на недавних III Всемирных играх кочевников он стал бронзовым призером и ему лишь немного не хватило, чтобы добраться до заветного финала.

Весовая категория до 70 кг. Сборную нашей страны в этом весе представит мастер спорта РФ, трехкратный чемпион РС(Я), чемпион России и обладатель Кубка мира Сергей Константинов, сын главного тренера сборной Николая Элляевича. Некоторые могут подумать, что вот он, дескать, сын тренера и потому попал в сборную. Но нет, он, как и все, прошел сквозь сито отбора, пролил немало пота и посему удостоился высокой чести защищать цвета сборной России. В этом весе конкуренция будет очень высокая, особо хочется выделить Олексия Кушнира из сборной Украины, который является призером чемпионатов мира и Европы. Он может уже в этом году «выстрелить» и подняться на высшую ступень пьедестала, для этого у него есть все шансы. Также есть и знакомый нашему Сергею спортсмен из Казахстана Шамет Темирлан, с которым он встречался на Кубке мира-2017. Шамет тогда удивил всех, выиграв у многоопытного Петра Бурнашева, и удостоился бронзовой медали соревнований. На недавних Играх в Чолпон-Ате он также завоевал бронзу и сейчас наверняка постарается добыть медаль уже более благородной пробы. Сборную Кыргызстана будет представлять Кудайназар Алимов, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. Тогда на домашнем первенстве он так же был близок к финалу. Посмотрим, как он проявит себя у нас, и хватит ли ему сил повторить или может даже улучшить тот успех. В числе «темных лошадок» мы отметим бразильца Антунеша Клейтона, армянских атлетов Юри Сакунтса и Армена Торуняна, а также представителя сборной Чехии, студента из Якутии Алгыса Скрябина. Посмотрим, как они проявят себя и смогут ли войти в тройку призёров.

Весовая категория до 80 кг. Защищать цвета российского триколора в этом весе будет Дьулустан Ноговицын – чемпион России, многократный участник и рекордсмен Игр Дыгына, чемпион и призер республиканских и всероссийских турниров по силовому экстриму. Дьулус в последние годы стал в республике единоличным лидером в этом весе и уступить пальму первенства никому не собирается. Для него это будет первый чемпионат мира. Мы все помним, как он на Играх Дыгына пронес камень весом 116 килограммов на 203 м 50 см, и надеемся, что он с такой же «легкостью» добьется успеха и завоюет долгожданное золото. Помешать ему в этом деле постараются спортсмены из братских республик – Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси. Также традиционно сильных спортсменов представят сборные США, Словакии, Сербии и Латвии. Американцы всегда славились сильными атлетами в любом виде спорта и постараются подтвердить это и в мас-рестлинге. А представители стран Восточной Европы являются постоянными участниками соревнований по силовому экстриму, и мас-рестлинг у них развивается очень быстро. Здесь, конечно, не тяжеловесы, но и в среднем весе есть свои звезды. Так, конкуренцию нашему Дьулусу составят Аттила Китанович (Словакия), Боян Какич (Сербия), Янис Пал Андрос (Венгрия) и Арнис Рукманис с Андрейсом Кудрявцевсом (оба – Латвия). А самым возрастным участником в этом весе, наверное, будет наш друг и ярый фанат мас-рестлинга из Финляндии Янтти Юха-Веса, известный якутским любителям спорта по своей татуировке на спине. Будем следить за каждым спортсменом в этом весе.

Весовая категория до 90 кг. Павел Черноградский – двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, трехкратный победитель Всероссийского турнира памяти Романа Дмитриева. Здесь и говорить много не надо, титулы нашего чемпиона говорят сами за себя. Но Павел не желает на всем этом останавливаться, у него все ещё горят глаза и есть огромное желание стать трёхкратным чемпионом мира. Ходят слухи, что он собирается уйти из спорта, и этот чемпионат может стать его финальным аккордом, но в это не хочется верить. Но если это все же случится, то такого яркого чемпиона мы, наверное, увидим еще не скоро. Большинство своих соперников Павел уже знает и встречался с ними на помосте. Как он говорил в своем интервью, «опасаться надо тех, с кем уже встречался». Это и понятно, ведь они уже в курсе, как борется саха мадьыны, и будут специально готовиться к встрече с ним. Особо выделить хочется венгра Ричарда Клемма и киргиза Азата Таштанбекова. Они являются постоянными участниками соревнований по мас-рестлингу. Ну а Азат вообще является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Также в этом весе есть два бразильца, которые являются постоянными участниками «Arnold Classic: South America» и хорошо знакомы с мас-рестлингом – это Антонио Криштиану Реннер и Эвандро Помина. Северную часть Америки представит победитель международного турнира по мас-рестлингу «Arnold Classic Cup-2018» Адам Такер. Этот парень, судя по видео с его тренировками и работе с весами, обладает невероятной мощью и готов сметать все на своем пути. Представителем еще одной южноамериканской страны будет Родриго Гонзалес из Уругвая. Он уже не раз выступал на мировых помостах, и в этот раз он жаждет лишь медали золотого отлива.

Весовая категория до 105 кг. Россию в данном весе представит Дмитрий Попов – мастер спорта РФ, победитель I чемпионата мира по мас-рестлингу, двукратный чемпион Игр Манчаары, двукратный чемпион России и обладатель Кубка мира. Дмитрий уже долгое время находится на вершине и доказал, что он по праву является номером один в своем весе. Не останавливаясь на достигнутом, он еще выполнил норматив мастера спорта по якутским национальным прыжкам и сейчас трудится тренером по мас-рестлингу в Якутской сельскохозяйственной академии. Мы не сомневаемся в том, что он воспитает такого же чемпиона, как и он сам. Основными претендентами на этом чемпионате считаются поляк Шимон Лех Нимец, армянин Ховсеп Мурадян и члены сборной Венгрии Тамаш Дели и Саба Юхаш. Польский спортсмен уже участвовал в чемпионате мира, произошло это в 2014 году у нас в Якутске, тогда он занял третье место. С тех пор прошло четыре года, и за это время он наверняка отточил своё мастерство и прибавил мощи. Армянин Ховсеп Мурадян также долгое время занимается мас-рестлингом и его земляки возлагают на него большие надежды. Ну а венгры Тамаш и Саба уже давно не новички в этом деле и являются постоянными участниками всевозможных турниров по мас-рестлингу. Парни у себя на родине занимаются активной пропагандой мас-рестлинга: тренируют молодежь, проводят соревнования и мастер-классы.

Весовая категория до 125 кг. В этом весе за Россию будет выступать молодой богатырь из Калуги, чемпион России, абсолютный чемпион России и победитель Международного турнира «Кубок УК Колмар» Иван Галкин. Этот парень лихо ворвался в элиту мирового мас-рестлинга и сходу начал завоевывать трофеи на всероссийских и международных соревнованиях. Для него это будет первый и наверняка не последний чемпионат мира, так как он всё ещё очень молод и ещё не использовал весь свой потенциал. Кроме него, среди фаворитов этого веса числится казахский спортсмен Александр Краснов. Он является мастером спорта по мас-рестлингу, бронзовым призером Кубка мира по мас-рестлингу (2015, 2017 гг.) и III Всемирных Игр кочевников. Также хочется выделить Насимджона Раджабова из сборной Узбекистана, который вместе с Александром Красновым стал бронзовым призером Игр кочевников. И конечно же, сильный состав к нам прилетит из Северной Америки – это Томас Срока и Денвонта Монтгомери. Одд Хоген наверняка хорошо подготовил парней. Из южной части Америки к нам прилетит бронзовый призер этапа Кубка мира – Тиаго Фернандес. Горячий бразильский парень добавит огоньку соревнованиям.

Весовая категория свыше 125 кг. Битву супертяжеловесов всегда ждут и любят смотреть все зрители и поклонники мас-рестлинга. В этот раз представлять нашу страну на этом чемпионате будет томпонский мадьыны, мастер спорта РФ по мас-рестлингу, четырехкратный чемпион республики, чемпион Игр Манчаары, трехкратный чемпион России, победитель МТ памяти Романа Дмитриева, обладатель Кубка мира Сергей Фролкин. Этот скромный великан, когда выходит на помост, перевоплощается в настоящего богатыря и выкладывается на все 100 % ради победы. И в этот раз мы также будем верить, что он нас не подведёт. Но это будет нелегко, так как в дивизионе супертяжей собирается нехилый состав. Литву в этом чемпионате представит лишь один спортсмен и это – Антанас Абрутис. У него уже есть успешный опыт выступления на мировом первенстве. Так, в 2013 году на Кубке мира в Дубае и в 2016 году в Чолпон-Ате он занимал третьи места. Еще к нам прилетят участники недавнего международного турнира «Кубок УК Колмар» Рикардо Гивэрт (Бразилия) и Зелен Далибор (Сербия). Из Кыргызстана прибудет действующий чемпион международных иссык-кульских спортивных игр Бектур Мавлянов. Все эти мадьыны входят в числе фаворитов данного веса, но мас-рестлинг тем и привлекает, что нельзя заранее полностью предугадать, кто станет чемпионом. Так что надо дождаться выходных, чтобы воочию увидеть всех этих боотуров.