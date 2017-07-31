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Экономика
31 июля 2017, 22:39
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ФАС проверит сообщение о «картельном сговоре» авиакомпаний

Пресс-релиз Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) по вопросу ценообразования на воздушном транспорте

Из-за сезонно высокой стоимости авиабилетов из Якутска в регионы России в одном из СМИ прозвучало мнение, что в республике действует некий «картельный сговор» авиакомпаний «Якутия», «Аэрофлот» и «S7», чтобы максимально взвинтить ценник.

«Насколько это суждение верно, установят представители ФАС. Мы уже направили к ним обращение проверить обоснованность заявления», — прокомментировали в пресс-службе Минтранспорта республики.

Вопрос ценовой доступности авиационного сообщения действительно является актуальным для населения Республики Саха (Якутия) и для Дальнего Востока в целом. При этом, как показывает ежегодная практика, особо напряженным является период отпусков, который и обусловливает так называемый «высокий» сезон продаж.

О рынке авиационных перевозок

Не все участники авиационного рынка играют по правилам отраслевого ценообразования, применяя демпинговые методы, рассчитывая нивелировать возникающие с этим убытки за счет масштаба бизнеса. Результаты такой рискованной игры мы видели на примере ухода с рынка такого гиганта, как Трансаэро. Такую же агрессивную ценовую политику можно видеть и у авиакомпании «ВИМ-Авиа», недавно появившейся на линии Якутск – Москва. Недавние широко освещаемые центральными СМИ события с массовыми отменами чартерных рейсов не повышают рейтинг доверия к авиаперевозчику и его политике.

В Якутии уже 4 авиаперевозчика выполняют рейсы в центральные регионы страны, обеспечивая приемлемый для населения уровень ценовой конкуренции. В условиях конкуренции авиакомпании вынуждены находить баланс между выручкой и расходами для формирования необходимого уровня тарифов. Не секрет, что внутренние авиаперевозки в основе своей не обеспечивают прибыльность перевозчикам. На заседании правительства РФ отмечалось, что сегодня внедрение в Якутии плоских тарифов в связи с низкой рентабельностью и сезонностью не представляется возможным.

Стоит отметить, что в сложных условиях функционирования отрасли в целом республиканская авиакомпания «Якутия» продолжает стабильно выполнять регулярные пассажирские авиаперевозки, имеются положительные темпы роста, как по объему перевозок, так и по качественным показателям загрузки пассажиров. Авиакомпания продолжает реализацию программы снижения затрат, оптимизации флота и маршрутной сети, перехода на самостоятельное инженерное сопровождение поддержания летной годности парка авиационной иностранной техники, расширение программы клиентоориентированности.

В ведомстве считают, что тема дорогих полетов в Москву требует пояснения без отрыва от контекста.

В высокий летний сезон заблаговременно, прежде всего, скупаются авиабилеты низкого ценового сегмента «эконом-класса». Таким образом, ближе к дате вылета в продаже остаются авиабилеты только высокого ценового сегмента (по тарифам «бизнес-класса»), но их доля совсем минимальна в общем объеме — 2% по стоимости 66000 рублей (невозратный тариф).

Как правило, ежегодно в сезон отпусков билеты по сниженной цене за пределы республики раскупаются клиентами заранее. Например, сегодня билеты до Москвы из Якутска на 26 августа можно купить за 15729 рублей. Другое дело, что далеко не все граждане занимаются заблаговременно планированием своих путешествий.

Стоит отметить, что субсидированные тарифы по направлению Якутск – Москва в июле 2017 года в доле проданных билетов составляли 30% по цене 7000 рублей; не субсидированные тарифы от 10000 до 20000 рублей – 50%, от 20000 до 35000 рублей – 16%, от 35000 до 40000 – 2%.

О ценообразовании

Стоимость одного пассажирского билета определяется как отношение стоимости всего рейса к количеству перевозимых пассажиров.

При этом, рассматривая эконом-класс, фактически на 1 рейс не устанавливается только один определенный уровень тарифа. Авиакомпании ведут гибкую тарифную политику, на каждый рейс авиабилеты продаются по разным ценам, так называемые блоки мест. Существуют понятия «экономический максимальный тариф» и «тариф минимальный», и между этими уровнями существуют еще 4-5 уровней. Они определяются в зависимости от проведенного анализа спроса на конкретное направление по трем критериям: дальность продаж, заполняемость рейса, доступные тарифы конкурентов на аналогичную дату. Для поддержания спроса авиакомпания продает авиабилеты не по экономически обоснованному тарифу, а по более низкому экономическому тарифу.

Например, по маршруту Якутск – Москва в 2017 году тарифы у авиаперевозчиков зарегистрированы от 9500 (тариф дня эконом класса) до 66000 (бизнес класс) рублей. В зависимости от заполненности рейса на требуемую дату пассажиру предлагается доступный на данный момент тариф.

Ценовой диапазон оставшихся в продаже авиабилетов экономического класса обслуживания на август 2017 года у авиакомпании Якутия»:

Якутск-Москва от 15000 до 39750 руб;

Якутск- Санкт Петербург от 18000 до 39000 руб;

Москва – Нерюнгри от 20000 до 40000 руб.

Ценовой диапазон находится в пределах установленных тарифной сеткой авиакомпании, зарегистрированной через Центр Регистрации Тарифов. При этом пассажиропоток вырос на 30%.

В целом, пассажиропоток на линии Якутск-Москва ежегодно растет, по итогам за 7 месяцев этого года фиксируется рост на 4%.

О мерах государственной поддержки

Ситуация с тарифообразованием на авиамаршрутах находится под постоянным вниманием республиканских властей, а также контролирующих органов. В республике с 2002 года действует программа субсидирования внутриулусных перевозок до отдаленных труднодоступных населенных пунктов. С 2012 года республика также самостоятельно реализует программу снижения тарифов на самых «дорогих» направлениях из арктических районов республики до города Якутска.

Стоить отметить, что действующие с 2012 года федеральные программы субсидирования авиатарифов на «дальневосточных» и межрегиональных направлениях были разработаны с подачи и при активном участии правительства республики. Республиканские авиакомпании «Якутия» и «АЛРОСА» являются активными участниками этих программ, предоставляя нашему населению возможность воспользоваться спецтарифами по широкому кругу маршрутов для выезда в центральные, южные и дальневосточные города страны.

В период с 1 апреля по 31 октября  большим спросом пользуются авиабилеты с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также перелеты внутри ДФО и СФО в рамках  субсидирования из федерального бюджета.

Сдерживанию тарифов на местных перевозках способствовало создание Федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», субсидирование которого (около 1,0 млрд.рублей в год) позволяет сдерживать уровень аэропортовых тарифов.

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Источник: Пресс-служба Минтранс РС(Я).
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