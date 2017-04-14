ФАПК «Якутия» поздравляет с наступающим Светлым Праздником Пасхи

Дорогие жители города Якутска и его гости!

Коллектив ФАПК «Якутия» поздравляет вас с наступающим Великим Праздником Воскресения Христова! Пусть в день Святого Праздника ваша жизнь исполнится света, надежды, любви и пасхальной радости!

Мы желаем, чтоб все ваши замыслы воплотились, и все проекты увенчались успехом! Здоровья, благоденствия, добра и мира вам и вашим близким! Пусть Светлый Праздник Пасхи станет началом нового этапа в работе!

И мы рады предложить вам воду «ТРОИЦКАЯ ГРАДОЯКУТСКАЯ», выпуск которой был отмечен благословением Высокопреосвященнейшего архиепископа Якутского и Ленского Романа.

Обратите внимание на небольшой нюанс – приобретая бутылку этой воды, вы содействуете богоугодному делу – способствуете восстановлению Троицкого Градоякутского кафедрального собора.

И как Господь освещает Пасху, так пусть осветит Он всю вашу жизнь, пребудет с вами во всем и поможет жить.

Будьте счастливы!