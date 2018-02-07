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6 февраля 2018, 20:52
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ФАПК «Якутия» — Китай. Сотрудничество продолжается

ФАПК «Якутия» посетила делегация г. Харбин во главе с Заместителем председателя Хэйлунцзянского комитета содействия международной торговле господином Тан Бэйчень.

Гости из Поднебесной посетили производственный цех, ознакомились с историей корпорации и приняли участие в дегустации.

Важно отметить, что оба представителя делегации, господин Тан Бэйчень и господин Тан Хунюй, являются организаторами ежегодной Харбинской международной торгово-выставочной ярмарки и ранее уже высказывали свою заинтересованность в сотрудничестве, будучи наслышаны о деловых контактах ФАПК «Якутия» с китайской торговой компанией CDITC.

В качестве потенциального участника, корпорация получила приглашение на 29-ю Харбинскую ярмарку и 6-е ЭКСПО экологически чистых продуктов питания. Также господин Тан Бэйчень заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку нашему партнеру в КНР, господину Ван Вень Дуну, для того, чтобы продукция ФАПК «Якутия» была представлена на рынке Китая в более широком ассортименте.

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