ФАПК «Якутия» — #ILikeYakutsk

На пороге лета ФАПК «Якутия» запустила конкурс в Инстаграм#ILikeYakutsk, участие в котором принимают горожане самого разного возраста.

Согласно условиям, нужно сделать фотографию в интересном, знаковом или просто дорогом для вас месте города Якутска, на фото должна присутствовать бутылка газированного напитка «Like» от ФАПК «Якутия»любого вкуса. Фотоизображение нужно выложить в Инстаграм с хэштэгом #ILikeYakutsk не позднее 28 мая 2017 года, обязательно отметить профиль @fapk_yakutia и подписаться на него,прислать фото в директ и получить номер участника.

Коллажи с фотографиями участников будут выложены 29-го мая, и голосование пройдет у нас на странице, в профиле @fapk_yakutia 29 и 30 мая до полуночи.

Результаты будут объявлены 1 июня 2017 года. Первые конкурсанты уже выложили свои фотографии и постепенно набирают голоса. Торопитесь! Удача любит смелых!

Участник, набравший наибольшее количество голосов получит главный приз — 10000 рублей.

Гран-при получит участник по выбору жюри от спонсора конкурса магазина «Умные подарки» — сертификат на 7000 рублей на ассортимент @ym_yakutsk.

Еще один приз — три упаковки напитка Like всех вкусов, может выиграть любой участник –его определит генератор случайных чисел.