Фальшивое сливочное масло обнаружили в Якутии

В рамках исполнения ежегодного государственного задания качества и безопасности пищевых продуктов, Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) отобрана и направлена на исследование в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» 1 проба несоленого сливочного масла 82,5%. Данное масло было произведено обществом с ограниченной ответственностью «Молзавод Новый» (Республика Адыгея).

По результатам лабораторных исследований сливочного масла, проведенных 6 и 11 июля 2018 года, был установлен факт фальсификации. В жировой фазе продукции есть растительные жиры, которые не указаны в составе на маркировке. Таким образом, информация, указанная на маркировке, о выработке сливочного масла в соответствии требованиям ГОСТа 32261-2013 не достоверна.

Государственное учреждение, где была отобрана проба, оповещена. Посредством ГИС «Сирано» информация о выявлении фальсифицированной молочной продукции передана в соответствующее территориальное Управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении производителя. Работа в данном направлении продолжается.