Ежегодный «Фестиваль ухи» идет в «Усадьбе Атласовых»

Сегодня 8 сентября проходит ежегодный пятый «Фестиваль ухи» на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» с 11.00 до 16.00 часов .

Помимо конкурсных блюд, гостей фестиваля ожидают бесплатные дегустации от ведущих ресторанов Якутска, веселые конкурсы и игры и конечно же замечательные призы.

В 12 часов состоялось торжественное открытие Фестиваля. Гостей праздника ждут вкусные местные рыбные деликатесы от конкурсантов и, конечно же, «царица уха».

Магазин «Камелек» предоставил организаторам подарки на «Фестиваль Ухи». Они подарили 3 замечательных набора, а еще подарочный сертификат из «Орто Дойду».

Программа «Фестиваля ухи»:

12.00 — торжественное открытие и парад участников фестиваля

11.00-16.00 — выставка-продажа, игры, конкурсы

13.30 — конкурсная оценка жюри

14.30 — поросячьи бега

15.00 — подведение итогов и награждение победителей

16.00 — закрытие фестиваля

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