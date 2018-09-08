Ежегодный «Фестиваль ухи» идет в «Усадьбе Атласовых»

Сегодня 8 сентября проходит ежегодный пятый «Фестиваль ухи» на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» с 11.00 до 16.00 часов .
Помимо конкурсных блюд, гостей фестиваля ожидают бесплатные дегустации от ведущих ресторанов Якутска, веселые конкурсы и игры и конечно же замечательные призы.
В 12 часов состоялось торжественное открытие Фестиваля. Гостей праздника ждут вкусные местные рыбные деликатесы от конкурсантов и, конечно же, «царица уха».
Магазин «Камелек» предоставил организаторам подарки на «Фестиваль Ухи». Они подарили 3 замечательных набора, а еще подарочный сертификат из «Орто Дойду».
Программа «Фестиваля ухи»:
12.00 — торжественное открытие и парад участников фестиваля
11.00-16.00 — выставка-продажа, игры, конкурсы
13.30 — конкурсная оценка жюри
14.30 — поросячьи бега
15.00 — подведение итогов и награждение победителей
16.00 — закрытие фестиваля
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