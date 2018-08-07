Ежедневный Гороскоп. Вторник 7 августа 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений сегодня. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы будете убеждать, что имеете дело с группами и друзьями, потому что вы терпеливы и дипломатичны. Вот почему вы можете сплотить ваши войска и подвигать их! Люди будут смотреть на вас, что не ново, потому что вы лидер.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Иногда амбиции настойчивы и отстранены. Сегодня, однако, хотя вы амбициозны, вы не уходите. Вы сделаете все с умелыми средствами. Вот почему вам удастся достичь ваших целей и привлечь других, особенно боссов и родителей, к согласию с вами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Перспектива путешествия для удовольствия полностью обращается сегодня. Вы хотите приключений, смены декораций и возможности узнать что-то новое и познакомиться с увлекательными, разными людьми. Да!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете умелыми, если вам нужно взять руководство в любом обсуждении относительно наследования или о том, как разделить что-то вроде общей собственности. Вы будете твердыми, убедительными и все же, разумными и очаровательными.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время вы, возможно, почувствовали раздражение у партнеров и близких друзей. Сегодня, однако, вы можете наложить на него новое вращение, а вместо того, чтобы видеть то, что вас раздражает, вы видите и помните, что именно в этом человеке вы любите. Почему вас привлекло к ним вначале? Эти качества все еще существуют (где-то).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете смелыми и прямыми на работе, особенно если вы делегируете работу другим. Тем не менее, вы сделаете это с учтивостью и шармом, и никто не будет возмущаться этим. Они с удовольствием сделают так, как вы просите, потому что вы примете правильный подход. Стиль – это все.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сегодня в своей стихии! Наслаждайтесь разговорами с другими. Все, что связано с театром, искусством или любым социальным событием, станет для вас лучшим выбором, потому что вы энергичны, обаятельны и, тем не менее, в команде. О да.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете знать, как получить свой путь, имея дело с членами семьи сегодня или заниматься семейным бизнесом. Ваши убеждающие навыки превосходны, и вы готовы идти за тем, что хотите. Однако, поскольку вы будете использовать более мягкий, дипломатический подход – вы добьетесь успеха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете успешны в своих сообщениях с другими людьми, особенно в дискуссиях с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что вы найдете правильный баланс. Вы будете агрессивны и достаточно впереди, чтобы идти за тем, что хотите и все же вы будете гибкими, приятными и разумными, чтобы другие согласились с вами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите купить что-то красивое. Возможно, это что-то классное, что, по вашему мнению, принесет вам статус и уважение. Возможно, вы также почувствуете вдохновение, чтобы дать деньги достойному делу – людям, которые менее удачливы, чем вы. Это ваш самый высокий выбор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сильны. Вы можете стать сильным, но в то же время быть гладкими, соблазнительными, убедительными и влиятельными. Используйте это чудесное влияние мудро, чтобы продвинуть свою собственную повестку. Чего вы хотите достичь?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Тайная любовная интрига станет для вас страстным выбором сегодня. Другие предпочитают работать за кулисами эффективным, гладким, достижимым образом. Сегодня вы можете определенно заработать, потому что вы в благоприятной зоне.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дэвид Духовны, актриса Шарлиз Терон, певица София Ротару и Юлия Чичерина, шпионка Мата Хари и основатель Wikipedia Джимми Уэллс делятся своим днем ​​рождения. У вас уникальная индивидуальность. Вы достойны, аналитичны и проницательны. Вы также эмоционально чувствительны, внимательны и добры. В этом году пришло время думать о успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Идите. Сделайте это!