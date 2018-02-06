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В Якутске избили врача «Скорой помощи»
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Футуролог
6 февраля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 6 февраля 2018

21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это интересный, возможно, даже захватывающий день, потому что вы, скорее всего, встретите кого-то привлекательного, артистичного и творческого. А поскольку вы, естественно, творческие, эта встреча будет стимулировать вас. По крайней мере – это будет интриговать и привлекать. Хмм.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть удивлены благоприятными новостями от тех, кто стоит сегодня. Да, боссы, родители и VIP-персоны могут похвалить вас или дать вам что-то, практически из ничего. Некоторые из вас, в свою очередь, начнут давить своего босса или кого-то, кто находится в положении власти. Это внезапно и захватывающе!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы могли бы воспользоваться быстрой возможностью путешествовать сегодня. Это наступит у вас в сильной манере. Если это предложение, вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. У вас также может быть неожиданный шанс пройти курс или узнать что-то новое. Это выглядит захватывающе!

Рак (21 июня — 22 июля)

Держите карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и благосклонности от других придут вам сегодня. Скорее всего, это застанет вас врасплох. Не смущайтесь и не беспокойтесь о прикрепленных струнах. Вместо этого примите этот подарок или возможность. Действуйте быстро, чтобы сделать себе одолжение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Близкий друг или ваше главное сокровище может сделать что-то, что вас удивляет сегодня, но, скорее всего, оно вас порадует. Это может быть неожиданное приглашение или странное предложение. Кто-то может познакомить вас с кем-то необычным или другим. Это не скучный день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неожиданная похвала или, может быть, даже повышение или продвижение могут наступить сегодня, потому что люди впечатлены вами на работе. Вы также можете услышать хорошие новости о своем здоровье. Да, все идет вверх! Вы заслуживаете этого похлопывания по спине. Да!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неожиданное приглашение на социальное мероприятие, искусство, фильмы, театр, спорт или что-то общее с детьми придет сегодня. Если вам интересно, действуйте быстро и говорите «да». Примите это приглашение. Неожиданный флирт может сбить ваши планы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то приятное, но неожиданное повлияет на ваш дом сегодня. Возможно, что-то связано с членом семьи или семейной ситуацией? Вы можете внезапно развлечься дома. Вы можете купить что-то красивое для того, где вы живете. У члена семьи может быть отличная новость – кто знает?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ожидайте приятный сюрприз сегодня. Ваш ежедневный темп быстрый, и вы чувствуете, что находитесь в пазу! Новые лица, новые места и, безусловно, захватывающие новости сделают этот приятный, интересный день для вас. У родственника или родного брата также могут быть неожиданные новости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня может произойти что-то неожиданное, что повышает ваш доход. У вас может быть шанс заработать деньги на стороне или получить повышение. Вы могли бы также спонтанно купить что-то — чистый импульс. Ваша покупка может быть чем-то высокотехнологичным, или это может быть современное искусство.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вам будет скучно с рутиной. Вы хотите возбуждения! Сделайте необычную договоренность с другими, чтобы сделать что-то другое. Ищите различные формы развлечений. Суть в том, что вы хотите, чтобы жизнь стала кипеть сегодня!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то не в силах – возможно, даже скрытно, может вас удивить сегодня. Это может быть новость за кулисами. Или это может быть то, что непосредственно влияет на вас. Вы чувствуете себя взволнованными – как будто вы ждете, пока другая обувь не упадет.

Если ваш день рождения сегодня

Вы мечтатель, который многогранен. Вас часто недооценивают. Приключения, захватывающие изменения и новые начинания — это предзнаменования этого года! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет развиваться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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