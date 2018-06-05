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В Якутске оценили ущерб от паводка
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Персонал Якутской ГРЭС готов к пожароопасному сезону
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Ассоциация строителей АЯМ: высокое качество дорог
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Первый полет в Амгу состоится 15 июня
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В «ЖДЯ» отметили День защиты детей спортивным праздником
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Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников
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В Якутске приступили к благоустройству площади «Ворота Якутска»
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5 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
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Девять НКО из Якутии получили гранты Президента России
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Юные писатели получили награду «Лучший сказочник»
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НХМ представил в Москве экспозицию «Раритеты Арктики»
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Как распознать инфаркт миокарда?
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«Собери свое лето»: подросткам предложили трудоустройство
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Любовь Саввина — новый заместитель главы Якутска
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В городском парке открылась выставка «ФутбольнаЯРОССИЯ»
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Верный пес охраняет вещи хозяев в затопленном Усть-Янске
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Айсен Николаев завтра вылетает в колымские районы, пострадавшие от паводка
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5 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 5 июня 2018

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

После 7 утра сегодня у нас есть «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня день, который вы хотели вчера. У вас продуктивный день, чтобы начать оставшуюся неделю. Вы будете сильными во всех своих сообщениях с другими людьми, что является отличной новостью для тех, кто продает, покупает, учит, действует и пишет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день денег. Да, мир говорит на вашем языке. У вас есть идеи и правильная реакция на предложения. Тем не менее, ваши желания и потребности являются интенсивными! Не позволяйте им путать ваши финансовые удары.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Солнце выстроилось с вашим правителем Меркурием, а это означает, что вы будете в нужном месте, в нужное время, правильно указывая правильному человеку. Вы умный! Будьте осторожны при покупке или обращении с финансами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Исследования или изучение за кулисами будут хорошо развиваться сегодня, потому что у вас есть энергия и внимание, чтобы найти ответы на старые проблемы. Однако в вашей личной жизни ситуация страстная и чревата любовью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день, чтобы смириться с другими, особенно с молодыми людьми, потому что вы эрудированы и занимательны. Вы будете уверенно управлять своими войсками! Люди будут слушать вас, потому что вы вкладываете много людей в то, что вы должны сказать. «Теперь послушай это».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас есть возможность заставить боссов, родителей, учителей и VIP-персон слушать вас. (Они будут обращать внимание.) Однако вас может отвлечь друг или член группы. Возможно, вы захотите что-то от этого друга. Или, может быть, вы хотите, чтобы этот друг был романтически заинтересован?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это потрясающий день для изучения чего-либо или изучения чего-то нового. Вы также можете добиться больших успехов в медицине, законе, высшем образовании, издательстве или средствах массовой информации. Вы знаете, чего хотите, и вы готовы идти за ним. Не отвлекайтесь от страстных чувств к кому-то авторитету.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок захватывающие. Точно так же вас может привлечь кто-то другой или необычный. Между тем дискуссии о наследованиях, совместном имуществе, налогах, долгах или страховых проблемах будут хорошо развиваться, потому что вы скажете об этом так, как есть. О, да.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это горячий, сексуальный, страстный день! Неудивительно, что вы также интенсивно ориентируетесь на партнерские отношения и близкие дружеские отношения. Вы хотите, чтобы вас услышали — и вы будете. Вы также хотите, спрятаться в кокон у себя дома сегодня, если у вас есть шанс. У вас много вариантов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши обмены с другими, особенно партнерами и близкими друзьями, будут страстными и интенсивными сегодня. Это как если бы все было черным или белым. Да или нет. Оставайтесь или уходите. Тем не менее, вы не только заинтересованы работать, вы в равной степени заинтересованы, чтобы выразить свою точку зрения о чем-то. Люди будут слушать!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы находитесь в своем элементе, потому что чувствуете себя творчески и уверенно! Если вы занимаетесь спортом — вы будете сильными и вокальными. Ваша способность справляться с детьми — это отлично. Вы также готовы принять участие в жестких соревнованиях или перейти на творческие проекты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильный день для вас. Луна находится в вашем знаке, и Меркурий выстраивается в линию с Солнцем в части вашего графика, касающегося дома и семьи. Дискуссии важны, и они будут живыми. Между тем, романтика и забавные времена манят!

Если ваш день рождения сегодня

Воробей Елена и Барбара Брыльска делятся своим днем ​​рождения. Вы заботливы и ласковы, потому что вы действительно заинтересованы в других. Вы очаровательны и всегда оптимистичны. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать что-то, чтобы расширить свой горизонт. Я думал, вы знаете это. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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