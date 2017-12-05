Ежедневный Гороскоп. Вторник 5 декабря 2017

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь теплой семейной энергией этим утром! Возможно, будет вкусный завтрак с кланом? Тем не менее, к вечеру, температура будет накаляться. Вот тогда вам нужно будет проявлять терпение. Избегайте противостояния с кем-либо. Сохраните утренние эмоции в течение всего дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня утром вы настроены оптимистично, надежно и готовы встретить свой день! Удостоверьтесь, что это чувство остается с вами в течение дня. Избегайте спорных тем в конце дня, потому что вы можете ввязаться в горячий спор.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сильный день для бизнеса и торговли. Сегодня утром вы довольны финансовыми вопросами, а также довольны тем, что у вас есть. Отличный способ начать свой день! К сожалению, в конце дня у вас может быть ссора с кем-то. Оставайтесь холодным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня утром Луна находится в вашем знаменательном танце с удачным Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя потрясающе! Внутренний мир и счастье крайне важно. Это также хороший день для бизнеса. Однако не все является совершенством, и потому в конце дня у вас может быть борьба за власть с партнером или близким другом. К сожалению.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день! У вас есть теплое чувство в вашем животике, и все в порядке с миром. Это не значит, что вы безумно счастливы, это означает, что вы довольны, что является прекрасным способом быть. Тем не менее, в конце дня ваши усилия по улучшению ситуации встретятся с оппозицией. Будьте осторожны!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня утром вы будете наслаждаться теплым обменом с женщиной-компаньоном. Или вы можете расширить свои контакты через группу? Это прекрасный день, чтобы подумать о ваших будущих целях. Избегайте конфликтов с романтическими партнерами и детьми в конце дня. Оставайтесь холодным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы произвели замечательное впечатление на родителей и боссов этим утром. И наоборот, вы с удовольствием разговариваете с ними. Это общество взаимного восхищения! Тем не менее, в конце дня и в начале вечера, возможна, борьба за власть с кем-то (может быть с членом семьи).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня утром вы можете придумать фантастические планы поездок или инициировать планы сделать что-то другое – нечто, что расширит ваши горизонты и ваш жизненный опыт. Да, вы думаете, что вы большой! Однако в конце дня избегайте спорных вопросов. Послушайте мамино слово.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня прекрасное время для обсуждения общей собственности, наследования и всего, что связано с богатством и ресурсами вашего партнера или близкого друга. Что бы ни случилось, это, скорее всего, принесет пользу, поэтому вы сможете открыть эти обсуждения. (Избегайте ссор в конце дня.)

Козерог (22 декабря -19 января)

Сегодня утром отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и прекрасные. Вы даже можете обсудить планы поездок или развлечь большие идеи для захватывающих будущих событий! Как ни странно, в конце дня у вас может быть борьба за власть с кем-то. Кому это нужно? Не вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши чувства хорошего здоровья и силы переходят в позитивную работу сегодня утром! Некоторые из вас также связаны с путешествиями, связанными с работой. Сотрудничество с группами будет легким. Тем не менее, в конце дня кто-то поменяет свою мелодию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как это утро рассветет, вы встретите чудесный, игривый день! Что входит в повестку дня? Планируйте несколько игровых прогулок. Возьмите длинный обед. Путешествуйте, если сможете. Наслаждайтесь искусством и забавными развлечениями. Будьте терпеливы с тем, кто несчастлив в конце дня.

Если ваш день рождения сегодня

Вы независимы, полны энтузиазма и уверены (даже если вы этого не чувствуете). В этом году вы проведете инвентаризацию и просмотрите свои прошлые триумфы и неудачи, потому что вы заканчиваете девятилетний цикл. Некоторые отпустят людей, рабочие места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. К счастью, это время также отходит от тяжелого бремени. Уф!