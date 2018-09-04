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4 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 4 сентября 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

После 8:30 утра сегодня, у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня на домашнем фронте может произойти что-то неожиданное. Мелкие приборы могут сломаться или может произойти незначительная поломка. Также может произойти сложная беседа с кем-то старше. Это предупреждение!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это умеренно несчастный день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Думайте прежде, чем говорить. Двигайтесь осторожно. С другой стороны, у вас может быть гениальная идея, потому что вы можете думать масштабно. Не позволяйте никому идти на ваш парад.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Охраняйте свои владения от потери, кражи или повреждения. Держи свои мысли о себе и сосредоточьтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится в вашем знаменательном танце с непредсказуемым Ураном и суровым Сатурном. Уран удивит вас и заставит вас чувствовать себя беспокойным и предприимчивым. Вы чувствуете себя независимым, самостоятельным и неожиданным! Сатурн, однако, заблокирует вашу энергию и сделает жизнь немного трудной.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, потому что это тот день, когда ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле. Жизнь кажется трудной. Не подходите к выводам. Не воспринимайте ничего слишком серьезно, потому что это всего лишь временное темное облако на вашем горизонте. Светите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг, вероятно, женщина, удивит вас сегодня. Кроме того, вы можете встретить кого-то, кто является настоящим персонажем. Что бы ни случилось, не позволяйте этому человеку навязываться с повышенными обязанностями, которые вам не нужны. Убегайте! Убегайте!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Босс, родитель или кто-то, кто находится в положении власти, может поймать вас сегодня неожиданно. Вы чувствуете себя оленем, пойманным в фарах. Они также могут попытаться прочитать вам акт беспорядков или попытаться контролировать вас или каким-то образом вас критиковать. Уклонитесь от этого, если сможете, потому что вам это не нужно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что вы можете быть застигнуты врасплох удивительным образом и все, что может случиться, может быть неудачным. Кто-то может не согласиться с вами. (Вам не нужно, чтобы кто-то прыгал по вашему телу или кричал вам в лицо.) Ошеломляйте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за деньгами, активами и своим богатством сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Это может относиться к наследованию или к общему свойству. Возможно, вас не устраивает ваша справедливая доля. Легко это делает. Вещи скоро подойдут вам!

Козерог (22 декабря 19 января)

Луна напротив вашего знака сегодня танцует как с Сатурном, так и с Ураном. Это означает, что кто-то может бросить вам криволинейный мяч. Скорее всего, это близкий друг или партнер. Они могут даже критиковать вас или почему-то жаловаться на что-то. Оставайтесь скользкими, чтобы вы могли выбраться из этого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ситуация может быть обременительной. Вам, возможно, придется выполнить трудную работу или взять на себя повышенные обязанности, особенно в последнюю минуту. (Кто знал?) Просто пойдите с потоком и сделайте все возможное, потому что это временная ситуация.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас могут возросшие обязанности с детьми. (Что-то неожиданное.) Аналогичным образом, романтическая ситуация или что-то, что связано с социальной деятельностью или спортом, заставит вас остерегаться. Что бы ни случилось, это может быть проблемой. Эй, вы справитесь с этим.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Уэс Бентли и  Виктор Бычков, певица Беонсе Ноулз и Алекса,  модель Кристи Хьюм и певец  Эдуард Хиль делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы талантливы, квалифицированы и приложите все усилия к любой ситуации. Служба для других – ваша тема в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях перед семьей и собой. Позаботьтесь о себе, чтобы вы были сильным. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Между тем, исследуйте искусство, зачисляйтесь в класс. Персонализируйте свой дом сокровищами, которые имеют смысл для вас.

Источник: SAKHALIFE.RU
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