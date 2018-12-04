Ежедневный гороскоп. Вторник 4 декабря 2018

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это сильный день для финансовых дискуссий о совместной собственности, наследованиях и страховых спорах, потому что вы будете защищать свои собственные интересы. Вы настороже, увлечены своей игрой и поэтому у вас есть энергия и энтузиазм, чтобы вести переговоры о том, чего вы хотите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Беседа с партнером или близким другом будет живой сегодня! У вас много энергии и симпатический интерес к другим. Вы не возражаете идти более на уступки, чтобы достичь того, чего хотите, когда имеете дело с другими. Вот почему вы – лидер!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы возьмете на себя ведущую роль, потому что у вас есть умственная энергия, чтобы вдохновлять других. Люди будут счастливы сотрудничать с вами, потому что вы привносите энергию в ситуацию. Другие отвечают на это, потому что энтузиазм заразен!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый день, несмотря на то, что вы сосредоточены на том, чтобы лучше организовываться и вытягивать свое действие вместе. Отношения с детьми – оптимистичные и энергичные. Примите приглашения для общения. Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством и возможно, даже мини-отдыхом!

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные обсуждения будут оживленными сегодня, потому что у вас есть сильные мнения о том, что вы хотите сделать. Домашние ремонтные проекты являются главными в вашем уме. Вы могли бы также развлечь идеи о расширении недвижимости или переговорах с недвижимостью. Лев, родившийся позже в августе, тоже хочет улучшить свой дом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваши связи с другими людьми сегодня будут энергичными, теплыми и целенаправленными. Вот почему другие будут слушать вас и позволят вам стать лидером. Тем временем вы хотите расширить свой мир, изучив что-то новое или исследуя новые идеи и разговаривая с новыми лицами. Сегодня вы очень убедительны!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для бизнеса и финансов, потому что ваш ум ясен и сосредоточен и вы уверены в своих идеях. Вы могли бы привлечь к вам деньги. Вы также привлечете одобрение своих идей от других. Тем не менее, вы все еще в режиме расходования! (О да.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выпущенном Марсом. Вот почему вы будете утверждать себя таким позитивным образом и если необходимо, примените свои силы. Вы мужественны, уверены и готовы проявить инициативу. Это тот день, в котором вы естественно, являетесь лидером.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас есть много харизмы и энтузиазма прямо сейчас и с Солнцем и с вашим правителем Юпитером в вашем знаке. Однако сегодня Луна скрывается в вашей диаграмме, а это означает, что вы выполняете некоторые операции или работаете над закулисным проектом. «Элементарно, Ватсон!»

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это мощный день для работы с друзьями или группами, включая кого-то из вашего прошлого, которое недавно появилось в вашей жизни. Вы можете увеличить энергию группы и вдохновить их своими словами сегодня. Младшие люди и артистические, творческие типы будут слушать вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Люди замечают вас сегодня! У вас есть сильная энергия и способность запускать проекты, даже если они короткие. Встаньте на место и будьте естественным лидером, которого другие ищут сегодня, потому что вы понимаете, что нужно. Нацельтесь на свои цели и наоборот, чтобы немедленно принять меры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы в восторге от планов поездок и изучения идей, связанных с высшим образованием, медициной, законом или чем-то связанным с изданием и средствами массовой информации. Ваша приподнятая энергия откроет вам двери сегодня!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дина Дурбин, актер Тони Тодд, рэппер Jay-Z, модель Тайра Бэнкс, математик Яков Перельман, политик и путешественник Сергей Ястржембский делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы оптимист, мужественный, рисковый. Вам нравится немного эксцентричность. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!