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31 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 31 июля 2018

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о луне

До 6:15 вечера сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня, особенно когда речь идет о боссах, родителях и VIP-персонах. Как только это оповещение о лучах ударит, отступите и не настаивайте ни на чем. Не добровольно ни на что не соглашайтесь, ни на что важное. Возьмите пиццу и попить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня утром ваш обмен, особенно с женским знакомством, будет интенсивным. Это не должно быть плохо. Однако, если есть разногласия – это будет интенсивное несогласие! Выдох и остальное после оповещения о луне. Расслабьтесь и пообщайтесь с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшняя дискуссия с боссами, родителями и VIP-персонами будет сильной. Вы можете почувствовать необходимость щелчка по пяткам. Однако, если это обсуждение происходит после оповещения о Луне, расслабьтесь. Ничего не делайте. Не добровольно ни на что не соглашайтесь с важной повесткой дня или сроком. Все будет хорошо.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не падайте за фантастические слова сегодня, потому что можете. Точно так же не принуждайте кого-то к согласию с вами о политике, религии или национальных проблемах. Будьте справедливы. Потерпите. Конечно, мы не все согласны. Некоторые хотя что-то вроде риса, например, картошки, некоторые вроде хлеба.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня может состояться мощная дискуссия, касающаяся совместного имущества, наследства или страховых вопросов. Удостоверьтесь, что это происходит до оповещения о луне. (См. Выше.) Уважайте потребности других, но также включайте ваши собственные интересы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Беседа с кем-то будет напряженной сегодня, потому что эмоции людей бегут высоко, в том числе и ваши. Не позволяйте этим эмоциям сокрушать ваше хорошее суждение. Как только начинается оповещение о луне, не соглашайтесь ни с чем важным. Просто делайте заметки и ждите, пока все закончится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Перед тем, как оповестить о луне сегодня, подумайте о том, как вы можете улучшить свое здоровье. Возможно, вы также захотите провести реформы или улучшения, над которыми вы работаете. Да, это о том, что «Давай сделаем все лучше». И вы правы – всегда есть возможность для улучшения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривый, кокетливый день! Хотя это игривое и кокетливое, вы можете быть серьезным и прямым. (Вы никогда не молоко.) Вы могли бы выбрать новый подход к спортивным играм или искусству сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшняя дискуссия с женским  членом семьи будет мощной. Кто-то хочет разобраться. Возможно, вы увидите новые способы улучшить семейные отношения или что-то еще дома? В конечном счете, вы останетесь в плюсе. Кровь гуще воды.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня ваш стиль общения силен, что является хорошей новостью для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерством и письмом. Вы будете прямыми и убедительными! Однако, после того, как будет обнаружено предупреждение о луне, задержите дыхание. Наслаждайтесь мечтами и фантазиями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете увидеть новые способы зарабатывания денег сегодня, или вы можете увидеть новые способы применения или приложения для того, что у вас уже есть. В любом случае, вы находитесь в находчивом настроении. Используйте свои умные идеи, пока не появится «Оповещение о луне». После этого это все плохо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам немного лишней удачи. Это также делает вас более эмоциональными. Это хороший день, чтобы попросить вселенную за услугу, потому что вы просто можете ее получить. Сделайте это до начала оповещения о луне.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Луи де Фюнес и Уэсли Снайпс, певица Эдита Пьеха, хоккеист Евгений Малкин и писательница Джоан Роулинг делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы оригинальны и изобретательны. Ваш оптимизм и быстрое остроумие призывают вас к другим. Проблемы не сдерживают вас. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленный труд окупится! Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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