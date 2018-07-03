Ежедневный Гороскоп. Вторник 3 июля 2018

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Если вы верите в фей, хлопните в ладоши. Да, это тот самый день. Ваше сочувствие возбуждено сегодня. Вы можете подумать, что сострадание относится к чувствам, но, по мнению некоторых мудрых парней, сострадание в основном основано на разуме.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для значимого разговора с кем-то, потому что вам нужно быть услышанным и другой человек должен быть услышан. Вы даже можете иметь идеи и мечты, которые в конечном итоге заставят вас расширить свои будущие цели!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня люди знают о ваших добрых делах. Они видят вашу доброту и вашу заботу о других. Вы добьетесь успеха в любых видах деятельности по связям с общественностью. Вы можете поощрять кого-то быть лучшим.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы вдохновляетесь помочь людям в других странах. Вы хотите изучить и узнать больше о других убеждениях, культурах и идеях. Путешествие полностью обращается сегодня. Ваша оценка красоты также усиливается, поэтому вы будете любить художественные галереи, музеи и парки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Потому что ваше сочувствие возбуждено, вы понимаете ситуацию и потребности тех, кто менее удачлив, чем вы. Вот почему вы будете щедры, если сможете. Вы могли бы также побудить других людей, быть щедрыми к тем, кто в этом нуждается. (Благородное вдохновение.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы поговорить по душам с хорошим другом или партнером, потому что сегодня не слишком много эго. Вы оба готовы отпустить свои барьеры и быть честными. Но более того, вы сможете увидеть, откуда приходит другой человек.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам понравится сотрудничество с коллегами и наоборот. Это потому, что легко понять, с чем они имеют дело, и они также оценят ваше пространство. Понимание того, что кто-то еще имеет дело – имеет решающее значение для создания облигации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше воображение усиливается и ваш энтузиазм сегодня силен, поэтому это потрясающий день для тех, кто занимается искусством, спортом, театром, миром развлечений или чем-то большим, чем индустрия гостеприимства. Игривые действия с детьми вознаграждаются. Ура!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные обсуждения будут обогащаться и удовлетворять сегодня. У людей большие идеи. Хорошей новостью является то, что вы не боитесь выразить свои идеи, а другие готовы слушать. Вы также можете обсудить уход за членом семьи, который в ней нуждается.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сегодня в восторге от своих идей, и вы хотите поделиться ими с кем-то. Вы общаетесь с вдохновляющими мыслями и видениями. На самом деле, поскольку ваше воображение усиливается, вы будете мечтать о высоких, оригинальных планах. Сегодня вы также будете симпатизировать другим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны с вашими деньгами сегодня, потому что у вас может возникнуть искушение купить действительно большую роскошь. Чтобы избежать более поздних сожалений, храните квитанции и коробку и убедитесь, что вы можете отказаться от сделки. Будьте осторожны в отношении финансовых переговоров.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть ваше сердце на рукаве – это хорошо. Вы будете оглядываться вокруг, чтобы узнать, можете ли вы быть полезными. Вы могли бы вдохновить других собраться вместе, чтобы сделать благотворительную деятельность. Это будет победа!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Том Круз и журналист Джулиан Ассанж делятся своим днем ​​рождения сегодня. В вас есть тайна, потому что вы – частное лицо. Лично у вас есть большие надежды на себя. В этом занятом, социальном веселом году, вы хотите жить жизнью в полной мере! Цените счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.