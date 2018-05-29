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Футуролог
29 мая 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 29 мая 2018

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Полная Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что сегодняшнее полнолуние может создать для вас влияние, подверженное несчастным случаям. Это может быть связано с отвлечениями (водители разговаривают или читают текстовые сообщения на сотовых телефонах) и вы можете быть отвлечены? Поэтому будьте осторожны и будьте внимательны! И избегайте спорных тем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний фокус Полной Луны посвящен деньгам. Может быть, это означает, что финансовый спор возникнет? Или вы, наконец, можете узнать стоимость чего-то? Что-то связанное с заработками или расходами привлечет ваше внимание.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня проходит полнолуние, противоположное вашему знаку. Это бывает всего 1 раз в течение всего года, поэтому отношения с партнерами и близкими друзьями могут быть напряженными. Когда Луна полная, это означает, что энергия Солнца и Луны находится в оппозиции друг к другу. Это включает в себя мужскую / женскую энергию. Будьте любезными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку Луна — ваш правитель, вы обычно ощущаете (в разной степени) каждую Полную Луну, поэтому вы можете быть немного нетерпеливы с коллегами сегодня. Или, может быть, они нетерпеливы с вами? В любом случае, демонстрируйте любезность на работе и дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее полнолуние делает отношения с детьми более сложными. Оно также может создать немного проблем в романтических отношениях. Кому это нужно? Не вам! Лучше всего прибегать к улыбке и терпению со всеми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами могут быть напряжены сегодня из-за энергии Полной Луны. Будьте особенно терпеливы с  женскими членами семьи, особенно с мамой. (Когда Мама несчастна — все это чувствуют.) Вы очень хотите много работать. Отношения с друзьями теплые. Боссы будут слушать вас. Все хорошо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Помните все, что вы говорите и делаете, потому что это напряженный день для вас из-за полнолуния. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Думайте прежде чем говорить. К счастью, отношения с боссами являются плавными и благоприятными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Споры о наследствах, финансовых вопросах, налогах, долгах, проблемах страхования и всем, что вы разделяете совместно с кем-то другим, сегодня поднимутся из-за полнолуния. Наверное, это хорошо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке проходит полнолуние. Это происходит только один день каждый год, а в 2018 году — сегодня. Это может заставить вас слишком остро реагировать или быть слишком эмоциональным. И наоборот, вы можете видеть что-то более четко, особенно в отношениях. Удачи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня полная Луна может стимулировать напряжение или трения с коллегами. Просто знайте об этом. Если вы это чувствуете, тогда вы понимаете, что вам не нужно реагировать. Это единственный такой день в этом году. Эй, вы можете быть выше вещей! Поднимитесь над ними. Будьте крутым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дружба важна для вас. На самом деле слова «Водолей» и «дружба» являются синонимами в астрологии. Сегодня в вашем Доме Дружбы проходит единственное полнолуние в течение всего года. Это означает, что у вас может быть стресс, связанный с другом или группой. Оставайтесь холодным. Это напряжение недолговечно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с властными фигурами — родителями, боссами, учителями и VIP-персонами — могут быть напряженными сегодня, потому что это единственное полнолуние, которая проходит в верхней части вашей карты в течение всего года. Ничего не делайте. Зачем беспокоиться?

Если ваш день рождения сегодня

Вы красноречивы, умны и убедительны. Вы также открыты, честны и всегда спонтанны. Это время завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места и места, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легкому!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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