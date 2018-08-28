Ежедневный гороскоп. Вторник 28 августа 2018

Предупреждение о луне

Избегайте покупок и важных решений с 9:30 до 13:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не поддавайтесь удаче сегодня, когда разговариваете с боссами, родителями, учителями или кем-либо, кто находится в положении власти, потому что все может быть не так хорошо. Используйте свое хорошее суждение. Дайте ​​широкое мнение. Не ищите проблем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не принимайте это лично, если вы чувствуете себя отрезанным от других. Вы можете чувствовать себя одиноким. Одно из величайших заблуждений у нас, что есть предположение о счастье других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения могут быть напряжены между вами и другом. Не делайте выводы. Это «расстояние» может существовать по ряду причин. Сегодня легко нарисовать вещи темнее, чем они есть на самом деле. Они не так уж плохи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня отношения с авторитетными деятелями, друзьями и партнерами напряжены. Люди чувствительны к критике, пессимистичны и обескуражены. (Звучит весело, эй?) Проблема в том, что сегодня люди легко видят несовершенства и более темную сторону жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы сегодня путешествуете, вы можете столкнуться с обременительными ситуациями. Мешки тяжелые, у вас болят ноги и все это на холме. Если вы учитесь в школе, учитель или профессор могут умалить вас или обидеть вас. Это не должно произойти, но это так. Вздох.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете быть разочарованы своей справедливой долей. Вы можете почувствовать, что ваш долг огромен. Возможно, вам придется иметь дело с кем-то, кто ограничен, напряжен и труден, но они влияют на то, что у вас есть или что вы получаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родитель или пожилой член семьи может отговорить вас сегодня. Или, может быть, сегодня вы чувствуете себя отрезанным от членов семьи? Вы чувствуете себя непонятым или забытым. Имейте в виду, что сегодня все выглядит хуже, чем на самом деле. Хорошо это знать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вас может посетить босс или авторитетная фигура. (Вам нужно это, как рыба нуждается в велосипеде.) Это не вдохновляет вас! Старайтесь не воспринимать это лично или слишком серьезно. В воздухе есть негативные вибрации, которые делают вещи хуже, чем они есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши финансы сегодня могут выглядеть не очень хорошо. Вам это не нравится. Вам нравится чувствовать себя оптимистично и часть этого оптимизма имеет некоторые купюры в ваших джинсах. Без этого вы чувствуете себя в недоумении и не готовы к следующей возможности. Все не так плохо, как вы думаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные трудности могут возникнуть сегодня, особенно с кем-то старше или в положении власти. Этот человек может установить закон или отказаться от чего-то или ограничивать вас. Что-то случится, это судороги вашего стиля. Эй, это просто временное, короткое темное облако на вашем горизонте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня легко попасть в режим беспокойства. На самом деле, это факт, что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не произойдет. Я могу поверить в это. Я волнуюсь. На самом деле меня беспокоит, что я волнуюсь. Они говорят, что он уплачивает проценты за неприятности, прежде чем они уйдут.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня проблемы с деньгами могут быть сложными. Правда в том, что танец между Луной и Сатурном делает вещи хуже и они на самом деле таковы сегодня. Мир украшен черной крепированной бумагой. Расслабьтесь. Завтра – лучший день.

Если ваш день рождения сегодня

Поэт Гёте, актер Арми Хаммер, Иван Жидков, Даниил Спиваковский, Джек Блэк и Билли Бойд, актрисы Наталья Гундарева, Кристин Бут, Карли Поуп и Сара Ремер, писатель Аркадий Стругацкий и геймдизайнер Сатоси Тадзири делятся своим днем ​​рождения. Вы добры и щедры. Вы также яркие, точные, настороженные и энергичные. В этом году пора отдохнуть. Это более медленный темп и год созерцания. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и помогайте другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.