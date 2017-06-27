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Футуролог
27 июня 2017, 6:00
2

Ежедневный Гороскоп. Вторник 27 июня 2017 г.

 

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Оповещение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения сегодня с 5 вечера до 9 вечера. После этого Луна переходит от Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваши положительные чувства со вчерашнего дня продолжаются! Вы чувствуете энтузиазм по поводу вопросов, связанных с домом и семьей, поэтому вы можете заняться амбициозным ремонтом дома. Некоторые из вас будут развивать большие идеи с недвижимостью!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы в восторге, потому что вы чем-то довольны. Вы можете быть счастливы тем, что происходит прямо сейчас. Или вы можете быть в восторге от того, что произойдет в будущем. В любом случае, люди будут наслаждаться вашей компанией. (Не берите больше, чем вы можете справиться.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для бизнеса и финансов, потому что вы полны идей, и вы верите в себя. Давайте посмотрим правде в глаза – это половина битвы. Одно крошечное предостережение: будьте осторожны, глядя на незаметные детали во время планирования отдаленного будущего.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Меркурий находится в знаменательном танце с Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя счастливым, буйным и оптимистичным в отношении вашего будущего. Людям понравится разговаривать с вами, потому что вы такой оптимистичный и восторженный. (Будьте осторожны, чтобы не откусить больше, чем вы сможете пережевывать.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это тот день, когда вы довольствуетесь своей жизнью. Вы счастливы быть самим собой. Благодарность – замечательная вещь. Важно понимать, кто вы и что у вас есть – ежедневно. Фактически, Льву будет легко быть счастливым на весь год вперед, а это значит, что вы будете продолжать ценить свой мир. Это основной бонус!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша способность влиять на других и вдохновлять их присоединиться к вашей команде – это  вершины сегодня. Люди будут следовать вашему примеру, потому что вы вдохновляющий, оптимистичный и позитивный. Это касается социальных мероприятий, спортивных мероприятий, а также деловых и профессиональных ассоциаций. Вы волшебный!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это позитивный день, и вы произвели большое впечатление на других, особенно родителей, боссов и VIP-персон. Да, широкие штрихи выглядят хорошо. Просто не забывайте о мелких деталях, особенно, в важной дискуссии с боссом. Не соглашайтесь с крайним сроком, в который вы не можете уложиться. Будьте реалистичным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок захватывают, потому что сегодня у вас большие надежды и мечты о будущем путешествии. Другие могут иметь большие идеи, связанные с вопросами, касающимися публикации, высшего образования, медицины и права. В любом случае – хорошо выглядеть!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это позитивный день, чтобы обсудить, как делиться или делить что-то, особенно наследование. Люди будут чувствовать взаимную щедрость друг к другу. Тем не менее, существует тенденция игнорировать мелкие детали или делать обещания, которые нереалистичны. Не попадайте в эту ловушку сегодня. Берегись!

Козерог (22 декабря 19 января)

Это отличный день для переговоров с партнерами и близкими друзьями. На самом деле, все ваши отношения с представителями широкой общественности будут позитивными и оптимистичными. Потому что энтузиазм и оптимизм – это тема вашего дня – опасность в том, чтобы не перебраться за черту. Оставайтесь в реальном мире. (Вы всегда так делаете.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится быть на работе сегодня, особенно имея дело с группами и коллегами, потому что каждый находится в приподнятом свободном пространстве. Люди хотят быть полезными и дружелюбными. Вероятно, возможны поездки, связанные с работой. Единственным недостатком является то, что вы можете легко не заметить мелкие вещи, потому что вы смотрите на основное.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня классный день для Рыб! Ваши планы само собой будут амбициозными, потому что сегодня нет запретов. Флирт, каникулы, спортивные мероприятия, социальные отвлечения, веселые встречи с другими и игры с детьми будут отличным, приятным выбором.

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