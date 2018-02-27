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27 февраля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 27 февраля 2018

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Секретные любовные дела будут увлекательны сегодня. Однако в этот день у вас будет много частных, страстных чувств, которые не обязательно будут романтическими. И что бы ни случилось, у вас будут сильные чувства!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете встать на защиту друга, особенно того, кто находится в группе или на собрании. У вас есть сильные чувства по поводу чего-то, и вы также можете чувствовать себя защищенными от этого человека. Некоторые знакомые будут удивлены вашей физической привлекательностью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас могут быть идеи о том, как улучшить что-то на работе или улучшить свои отношения с другими, особенно с боссами, родителями и авторитетами. Люди будут искать ваш совет о том, как сделать что-то лучше. Между тем, возможен флирт с боссом. Хмм.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вас привлекают люди, которые сегодня отличаются от вас – культурно, национально, социально-экономически. У вас также будут страстные мнения о таких предметах, как национальность, политика и религия. Кроме того, ваша оценка красоты усиливается, поэтому вы будете наслаждаться прекрасными вещами и местами. Круто!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сексуальный, страстный день! Однако это также отличный день, чтобы извлечь выгоду из богатства и ресурсов кого-то другого. Кто-то может дать вам подарок или сделать одолжение для вас или позволить вам использовать то, что у них есть. Очень мило!!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня четыре планеты находятся напротив вашего знака. Это одна из причин, по которой ваши обмены с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями, являются интенсивными. Возможно, вы захотите дать кому-то совет о том, как улучшить внешний вид или стиль, или, может быть, кто-то хочет вас переделать. Идите осторожно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с коллегами сегодня напряжены, на самом деле, вы можете обидеть кого-то или наоборот. (Это всегда делает вещи немного интересными.) Вы также можете увидеть способы внесения улучшений или проведения реформ на своей работе или даже на свое здоровье. Может быть что угодно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это классический день для горячего романса! Вам также понравятся общественные прогулки, спортивные мероприятия, искусство и игровая деятельность с детьми. Что бы вы ни выбрали для сегодня, будет интенсивное участие. Вы имеете в виду бизнес.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня будут обсуждаться семейные дискуссии. Тем не менее, это хороший день для принятия решительного подхода к улучшению вашего дома или улучшения отношений с членом семьи. Другие будут знать, что вы настоящие, и вы имеете в виду то, что вы говорите. Попробуйте.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы будете наблюдать за своим окружением и оно вас порадует. Вы увидите, что есть больше любви и привязанности, чем вы действительно замечали раньше. Вы также можете увидеть, насколько красиво ваше ежедневное окружение – что-то, что вы, возможно, пропустили. (Хорошее напоминание о том, чтобы присутствовать здесь и сейчас.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Уважайте свои идеи, потому что они заслуживают внимания. Аналогично, вы можете увидеть новое использование для чего-то, что у вас есть – полное новое приложение. Удачи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это классический день, чтобы сделать что-то, чтобы выглядеть более привлекательным в глазах других. Посмотрите реалистичным взглядом в зеркало. Есть идеи? Прическа? Очки? Обувь? Одежда? Что вы можете сделать, чтобы обострить ваш образ и сделать вас более успешным в вашем повседневном мире?

Если ваш день рождения сегодня

Вы сострадательны. Вы сильно заботитесь о других. Вы легкомысленны, но ваши чувства часто определяют вас. Это год создания прочных фундаментов. Упростите свою жизнь. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Используйте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая поможет вам на земле. Тяжелая работа и усилия окупится в этом году!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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