Ежедневный Гороскоп. Вторник 26 июня 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Внимание! После 8:30 утра сегодня избегать покупок или принятия важных решений в течение остальной части дня. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете столкнуться с противостоянием с авторитетной фигурой в семье. Нет никакого способа обойти это. Это боевая стрельба на поражение. Просто примите эти ограничения, потому что они пройдут после полной паузы в течение нескольких дней. Будьте крутым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы против или не согласны с кем-то рядом с вами. (Этот человек может быть родственником, соседом или ежедневным контактом.) Терпеливо согласитесь с этим. Сегодня вы ничего не можете сделать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете испытывать финансовые затруднения, нехватку денег, нехватку поддержки из другого источника или финансовое разочарование. Это может относиться к тому, что у вас есть. В любом случае, будьте терпеливы. Не действуйте сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Сатурн напротив вашего знака. Это происходит только один раз каждые 29 лет. Кроме того, это оповещение о луне. Вот почему вы чувствуете себя беспомощными, затрудненными или парализованными. Расслабьтесь. В любом случае, вы ничего не должны делать сегодня. Просто подумайте о своей ситуации и действуйте через несколько дней.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня поворотный момент с некоторыми трудностями, которые возникают. Хотя сегодня это может быть поворотным моментом, это момент, когда вам нужно просто приостановить и ничего не делать. Поднимитесь. Расслабьтесь. На следующей неделе вы узнаете, что делать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы должны идти на компромисс с другом или членом группы. Однако вы не можете быть уверены, что делать. Вы также можете не идти на компромисс или сдаваться. В любом случае, не действуйте сегодня. Самое главное – подумайте о своей долгосрочной цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя вы сейчас на вершине своей игры, ограничения на членов вашей семьи или что-то связанное с вашим домом и личной жизнью находятся на вашей тарелке. Вы не можете игнорировать их. Однако вы также не можете действовать на них сегодня. (В конечном счете, конечно, вы должны обеспечить себе домашнюю базу и семью).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Трудности могут возникнуть сегодня с планами поездок или чем-то связанным с учебой и высшим образованием. Не надрывайтесь, пытаясь исправить ситуацию, потому что сегодня не лучший день для этого. Просто подождите. Решение представится в ближайшее время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры об общей собственности, наследованиях и богатствах вашего партнера могут теперь оказаться в голове. Тем не менее, сегодня плохой день действовать. Не принимайте важные решения и не подписывайте важные документы. Подождите несколько дней, и ваши варианты изменятся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Расслабьтесь. Это тот день, когда все выглядит хуже, чем оно есть. Вы чувствуете себя одиноким или отрезанным от других. Но это всего лишь временное восприятие. Вещи просто «выглядят» таким образом. Они будут «выглядеть» совершенно по-другому в течение нескольких дней! Время – сдвиг формы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не говорите о трудностях или конфронтациях, которые вы могли бы иметь на работе, или с кем-то, связанным с любой работой, которую вы делаете. (Эти препятствия могут относиться к вашему здоровью или к вашим отношениям с домашним животным.) В любом случае ничего не делайте сегодня. Дайте себе отдохнуть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Просто подождите, пока день или два, потому что сейчас очень мало чего можно добиться. Изучите все свои факты. Через несколько дней, вы будете знать, что делать.

Если ваш день рождения сегодня

Политик Геннадий Зюганов и предприниматель Михаил Ходорковский делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы замечательный собеседник. Вы веселый человек с большим чувством юмора. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!