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Ежедневный гороскоп. Вторник 24 июля 2018
24.07.2018, 0:22
Общество
Сегодня день рождения депутата, ученого и коуча
23.07.2018, 23:07
Желток
Фотофакт
Позитив
Титулованная красавица Якутии и подсолнухи
23.07.2018, 23:00
Политика
Резонанс
Опрос: какой политической ориентации вы хотите видеть мэра Якутска?
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
23.07.2018, 18:27
Республика
Итоги поездки Айсена Николаева в Амгинский район: на какие выплаты могут рассчитывать подтопленцы
23.07.2018, 18:00
Политика
«Справедливая Россия» выбрала кандидата на пост главы Якутска
23.07.2018, 17:56
Политика
Эксклюзив
В Чурапче грядет выборная баталия
23.07.2018, 17:45
Происшествия
Жителя Олекминского улуса укусил зараженный клещ
23.07.2018, 17:30
Столица
На городские маршруты вышли новые автобусы
23.07.2018, 17:20
Общество
Акция «Доброе сердце»: Маленькой девочке из Якутии требуется срочная помощь
23.07.2018, 17:10
Экономика
24 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
23.07.2018, 17:00
Экология
Большая вода начала спадать
23.07.2018, 16:50
Экономика
Более 21 тысячи абонентов Якутскэнерго рассчитались с долгами
23.07.2018, 16:40
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутии найден топор каменного века
23.07.2018, 16:30
Происшествия
В 203 микрорайоне задержан разыскиваемый осужденный
23.07.2018, 16:20
Происшествия
Более тысячи якутян обратились с укусами животных за полгода
23.07.2018, 16:10
Республика
О награждении почетным знаком долгожителя Республики Саха (Якутия) «Уйэ саас»
23.07.2018, 16:00
Культура & Образование
Интервью
Роман Марков: Художник должен быть успешным при жизни
23.07.2018, 15:50
Общество
В Якутии стартовал автопробег «Нам доверена память»
23.07.2018, 15:40
Спорт
Артахинова выиграла золотую медаль чемпионата России и лидирует в общем зачете Кубка Европы
23.07.2018, 15:30
Финансы
Алмазэргиэнбанк продолжает акцию «Обменяй монеты»
23.07.2018, 15:20
Республика
Движение на понтонной переправе автодороги «Вилюй» приостановлено
23.07.2018, 15:10
Спорт
19 якутских борцов выступят на чемпионате России
23.07.2018, 15:00
Республика
Мост через Лену будет бесплатным
23.07.2018, 15:00
Красота & Здоровье
Фотофакт
Светская львица открыла салон красоты
23.07.2018, 14:50
Происшествия
На паромной переправе сбили мужчину
23.07.2018, 14:40
Путешествия
Удивительный Маврикий ждет якутян
23.07.2018, 14:30
Республика
Айсен Николаев назвал главное условие сохранения человеческого капитала на Дальнем Востоке
23.07.2018, 14:20
Происшествия
Любитель прокатиться с ветерком накопил задолженность по штрафам в ГАИ на 17 тысяч
23.07.2018, 14:10
Столица
Дмитрий Садовников определил основные общегородские задачи 
23.07.2018, 13:30
Общество
Самая желанная: секретные приемы роковых женщин
23.07.2018, 13:00
Общество
В Якутске умер ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Михаил Соколов
23.07.2018, 12:50
Столица
Видео
Я из Якутии: блогеры расписали здание НВК Саха
23.07.2018, 12:43
Общество
Дмитрий Горохов: ЯРО ВСМС по праву считается одним из старейших и активных в стране
23.07.2018, 12:41
Экономика
Потребители тепловой энергии Якутска продолжают подготовку к отопительному сезону
23.07.2018, 12:40
Происшествия
Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при купании в Якутии
23.07.2018, 12:33
Спорт
Якутянка, выступающая в составе сборной России, стала чемпионкой мира
23.07.2018, 12:33
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Общество
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23.07.2018, 12:15
Политика
Эксклюзив
Политобозреватель Виталий Обедин вторично будет штурмовать Ил Тумэн
23.07.2018, 12:14
Происшествия
Уровень воды в Аргахтахе превысил критическую отметку на полметра
23.07.2018, 12:01
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Газеты будут всегда – министр инноваций о СМИ
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23.07.2018, 11:40
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Якутии нужен совмещенный мост через Лену
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Футуролог
24 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Вторник 24 июля 2018

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений. Луна переходит от Стрельца к Козерогу.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-то на работе может нуждаться в вашей помощи. Очевидно, что хорошо помогать другим. Тем не менее, не позволяйте вытирать об вас ноги. Если вы считаете, что вас используют, это может быть так.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Романтика сегодня может быть разочаровывающей. Возможно, это потому, что у вас есть нереалистичные ожидания? Всегда помните — нереалистичные ожидания всегда приводят к разочарованию. Люди не могут читать ваши мысли.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня член семьи может нуждаться в вашей помощи. Независимо от того, как вы себя чувствуете, полезно помогать семье, потому что семья поможет вам. (смотря какая семья) Взаимно поддерживающая семья является основой общества, потому что мы должны выручать друг друга в сложных ситуациях. Тем не менее, кто-то может плакать крокодиловыми слезами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня полно мечтаний, путаницы и принятия желаемого за действительное. Вы можете разочароваться в ком-то, или вас могут даже обмануть. Это связано с отсутствием ясности в ваших словах с другими, особенно с братьями и сестрами и родственниками.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте внимательны во всех финансовых перемещениях сегодня. Это может быть путаница. Кто-то может обмануть вас. Или может быть просто простая ошибка. В любом случае, все не так, как кажется. Будьте осторожны, потому что вы можете сожалеть о покупке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может быть разочарован партнер или близкий друг; однако быть может это связано с нереалистичными ожиданиями? Или, может быть, вы чувствуете, что пожертвовали и приложили усилия, которые недооцениваются? Суть в том, что это путаный день для всех, поэтому принимайте вещи такими, какими они есть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, не заставляете себя думать, что вы мученик для кого-то или по какой-то причине, потому что это легко сделать сегодня. Сегодня у многих людей есть к вам просьба. Стремитесь быть реалистичным. Отложите важные решения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня легко идеализировать друга или поставить кого-то на пьедестал. Но является ли это реалистичным или мудрым? Нет, это не так. Но имейте в виду, что у вас есть такое желание. Ваше понимание этого поможет вам оставаться сбалансированным и принимать разумные решения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете поругаться с боссом или с кем-то, кто находится в положении власти. Хуже того, возможно, что кто-то устроил вам «сюрприз». Это потому, что сегодня легко уйти в себя, и другим людям легко обмануть вас.

Козерог (22 декабря 19 января)

Если вы разговариваете с учителем или гуру — будьте осторожны, вы не поддавайтесь тому, что они говорят, не зная, что такое истина. Сегодня легко быть обманутым. Легко увлечься «хорошей историей». Держи свои мысли при себе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Двойная проверка всех сделок относительно наследования и имущества, потому что сегодня день изобилует путаницей, разочарованием и даже обманом. Поэтому, когда речь заходит о важных финансовых вопросах, проверьте все факты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сложный день с близкими людьми. Если вы думаете, что кто-то манипулирует вами или играет с вашими чувствами, вы, вероятно, правы. (гайзлайтеры, вас раскусили) Вы очень интуитивно чувствуете. Доверяй своим инстинктам.

Если ваш день рождения сегодня

Вячеслав Быков делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы теплы, дружелюбны и вдумчивы. Вы практичны, и у вас отличные организаторские способности. Пришло время сосредоточиться на ваших личных обязанностях перед семьей и на вашем служении другим. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Запишитесь на куры. Поддерживайте отношения, которые вы цените.

Источник: SAKHALIFE.RU
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