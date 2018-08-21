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21 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Вторник 21 августа 2018

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В следующие четыре недели вы будете уделять больше внимания своему здоровью, своей работе и эффективности. Подумайте об этом. Начните делать список дел, которые вы хотите выполнить, чтобы у вас был фокус и эффективность. Вы хотите получить результаты!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие четыре недели – веселы! Они идеальное время для отдыха. Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством и играми с детьми. В принципе, вы хотите сначала поместить свое удовольствие и потребности, потому что чувствуете необходимость делать свою игру!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В ближайшие четыре недели все будет более мягким, потому что Солнце находится в нижней части диаграммы. Это повышает ваше внимание к дому, семье и, возможно, родителям. Вы будете приветствовать возможности спрятаться у себя дома и успокоиться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Темп ваших дней ускорится в следующем месяце с коротких поездок и бесед с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Многие из вас будут заняты чтением и письмом. Это просто то, что происходит. Вам душно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Деньги, денежный поток и прибыль находятся в вашем сознании в следующем месяце. Многие будут искать способы увеличить ваш доход или сократить расходы. «Копейка рубль бережет». Да, если вы сохраните немного, но каждый день – в конце года вы будете удивлены тем, насколько мало вы имеете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение следующих четырех недель вы рвёте! Солнце будет в вашем знаке, давая вам возможность заряжать батареи до конца года. Вы проецируете себя с большим энтузиазмом, поэтому люди будут сидеть и слушать вас. О, да.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Очень хорошо, чтобы немного отвлечься от вашего оживленного взаимодействия с другими людьми и спрятаться или работать за кулисами в течение следующего месяца. В идеале вы можете использовать это время, чтобы разработать стратегию того, что вы хотите на новый год вперед (день рождения). Наметьте несколько целей – с предельными сроками.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие четыре-шесть недель будут популярны! Каждый хочет видеть ваше лицо. Наслаждайтесь разговорами с другими. Вы можете присоединиться к клубу или организации, потому что вы чувствуете вознаграждение за свои отношения с другими. Это также хорошее время, чтобы подумать о ваших долгосрочных целях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение следующих четырех недель Солнце будет на вершине вашей диаграммы, оказывая вам льстивый свет. Вот почему боссы, родители и учителя будут так впечатлены вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Очевидно, вы можете использовать это в своих интересах!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Найдите возможность путешествовать в следующие шесть недель, потому что вам нужно выйти из застоя. Вы хотите приключений и шанс узнать что-то новое. Если вы не можете путешествовать, тогда будьте туристом в своем собственном городе. Наслаждайтесь взаимодействием с другими культурами, чтобы узнать что-то новое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующем месяце вы будете сосредоточены на совместной собственности, наследованиях, страховых вопросах и всем, что у вас есть вместе с кем-то еще. Не упускайте из виду детали. Приложите усилия, чтобы получить факты. Эти усилия могут спасти вас или принести вам деньги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку Солнце противоположно вашему знаку в течение следующих четырех недель, вам потребуется больше сна. Это потому, что оно (символически) находится так далеко от вашего знака, как оно получается за весь год и это ваш источник энергии. Уважайте свою потребность в отдыхе.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Ким Кэттролл, Кэрри — Энн Мосс, Хайден Панеттьери и Лидия Викторова, поэт Юрий Энтин, боксер  Николай Валуев, певец Виктор Рыбин, певица Анна Плетнева и спринтер Усэйн Болт сегодня делятся днем рождения. Вы общительны, веселы и дружелюбны. Вы также талантливы, изобретательны и интуитивны. Вы щедрый человек. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленный труд и работа окупится. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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