Ежедневный гороскоп. Вторник 20 ноября 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 17:30 до 23:00. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это беспокойный, импульсивный день, потому что Луна в вашем знаке выстроена с Ураном. Это также может сделать вас непокорными. Конечно, ваша спонтанность может привести к чудесным, творческим идеям или это может также вывести вас из пути. Будьте осторожны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня что-то происходит за кулисами. Вы не можете игнорировать это и из-за этого отвлекаетесь. Вы могли бы также уступить и сосредоточиться на этом вопросе, потому что он не исчезнет. Что вам действительно нужно делать? Что вы пытаетесь игнорировать?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Друг может удивить вас сегодня, сказав или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. С другой стороны, вы можете встретить кого-то, кто является настоящим персонажем. Они могут быть авангардными, богемными или необычными, по крайней мере, согласно вашей собственной нормы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны при работе с боссами и родителями сегодня, потому что их реакция может быть не такой, какой вы ожидаете. Кто-то может бросить вам змея или предъявить вам требования или каким-то образом удивить вас. Будьте осторожны, как вы реагируете. Дайте себе время подумать о своем ответе. Не надо спешить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы поездок могут быть изменены, отложены или отменены сегодня. Кроме того, вам может внезапно прийти путешествие, когда вы этого не ожидали. Новости в СМИ могут вас удивить. Вы также можете встретить кого-то необычного, кто из другой страны или другой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Двойная проверка деталей, связанных с наследствами, налогами, задолженностью и страховыми случаями. Кроме того, подружитесь со своим банковским счетом, чтобы вы знали, что происходит, потому что что-то необычное может повлиять на эти области. Вы не хотите терять деньги или попадать в неприятности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Партнер или близкий друг, вероятно, удивят вас сегодня. Они могут предъявлять требования к отношениям. Или они могут предложить что-то необычное? Возможно, вы познакомитесь с кем-то необычным или другим в некотором роде. Ну, это не скучный день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня что-то прервет вашу рабочую процедуру, возможно, сбои в работе компьютера, сбои питания или отмененные собрания или нехватка персонала. Чтобы быть мудрым, дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны быть настороже сегодня, потому что это несчастный случай для ваших детей, а это значит, что вы должны держать глаза открытыми и знать, где они всегда. Удалите потенциальные опасности. Романтические отношения также могут быть под угрозой по непредвиденным причинам. Терпение — это ключ.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваша домашняя рутина будет прервана, возможно, потому, что мелкие приборы разрушаются или происходят небольшие поломки. Возможно, кто-то может постучать в дверь и позвать вас. У члена семьи могут быть неожиданные новости. Это может быть что угодно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это умеренно несчастный день. Авария не должна произойти, если вы помните и осознаете. Не забывайте быть настороже, потому что миру нужно больше

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство сегодня незначительным образом. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же что-то, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Не закрывайте глаза!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Амелия Роуз, Амалия Мордвинова, Елена Папанова, актеры Алексей Баталов, Александр Цыбульский и Михаил Ульянов, певец Ренат Ибрагимов, писательница Виктория Токарева, мореплаватель Фердинанд Магеллан и патриарх Московский Кирилл делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы казались спокойными, классными и сдержанными. Вы также мужественны и смелы. Служба для других – ваша тема в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях как с семьей, так и с самим собой. Позаботьтесь о себе, чтобы вы были сильным ресурсом. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Изучите искусство, зачислитесь в класс. Персонализируйте свой дом сокровищами, имеющими смысл.