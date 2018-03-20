Ежедневный Гороскоп. Вторник 20 марта 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Солнце входит в ваш знак, где он будет оставаться в течение следующих четырех недель, повышая вашу энергию и привлекая к себе позитивные ситуации, а также благоприятных для вас людей. Тем не менее, оно также привлечет бывших партнеров обратно в ваш мир.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке приносит вам немного дополнительной удачи. Обратите внимание, что в течение следующих четырех недель вы захотите сыграть по мелочи и работать в одиночку или за кулисами в максимально возможной степени. Исследования, изучение истории и секретные любовные дела будут процветать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш рейтинг популярности будет расти в ближайшие четыре недели. И одна из причин этого – вы встретитесь или услышите что-то от старых друзей из прошлого. Вы также встретите людей из групп, клубов и ассоциаций, к которым вы принадлежали или по-прежнему принадлежите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Солнце будет сидеть в верхней части диаграммы в течение следующих четырех недель, сияя на вас светом, который льстит вам! (Это хорошая новость.) Другие впечатлены, даже если вы не делаете ничего особенного. Используйте это благословение в своих интересах и попросите, чего вы хотите. Сделайте свой шаг.

Лев (23 июля — 22 августа)

В следующие четыре недели вы хотите прыгнуть в самолет и видеть, как эти телефонные столбы пролетят под вами, потому что вам нужно сменить пейзаж! Путешествуйте куда угодно, если можете, чтобы вы почувствовали, что расширяете свой опыт в мире. По иронии судьбы, вам не нужно далеко ходить. Это просто должно быть изменение и оно должно быть стимулирующим.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте, что в течение следующих четырех недель вы будете уделять больше внимания совместному имуществу, налогам, долгам, наследствам и страховым вопросам. На самом деле, это прекрасное время, чтобы завершить тезисы о проблемах, которые слишком долго тянутся. Хорошее время для закрытия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Солнце будет напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, а это значит, что вам нужно больше сна и отдыха, потому что Солнце – ваш источник энергии, и теперь он будет так же далеко от вас, как и весь год. Идите в кровать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы с удовольствием обнаружите, что у вас есть мотивация и сильная энергия, чтобы перевернуть новый лист и объединить свою жизнь. Да! Это будет применяться как к работе, так и к дому. Внезапно вы хотите быть эффективными и продуктивными! Со старым и с новым!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следующие четыре недели обещают забавные, социальные побеги, каникулы, романтические свидания, приятные спортивные мероприятия, веселые времена с искусством и игровые занятия с детьми. Ваши творческие вибрации будут горячими, что является хорошей новостью для тех из вас, кто артистичен или участвует в творческих проектах. Наслаждайтесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Без сомнения, ваше внимание будет сосредоточено на семье и вашей личной жизни в течение следующих четырех недель. Возможно, вы участвуете с родителем больше обычного. Вы также захотите, чтобы у вас были все шансы спрятаться в кокон дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели с короткой поездкой, поручениями, амбициозными списками «Делать» и беседами со всеми, особенно с братьями и сестрами и родственниками. «Я опаздываю! Я опаздываю! На очень важную дату!» Дайте себе дополнительное время для задач, потому что Меркурий будет вас трогать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас есть деньги на уме в ближайшие четыре недели. Вы можете попытаться увеличить свой доход или сохранить больше или все вышеперечисленное. Некоторые покупки также будут значительными. Проверки по почте будут запоздалыми. Денежные задержки, скорее всего, вызваны Меркурием.

Если ваш день рождения сегодня

Вы настоящий и немного мистический. Вы также чувствительны, храбры и общительны. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в классе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Настройте свой дом с воспоминаниями об этих отношениях.