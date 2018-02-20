Ежедневный Гороскоп. Вторник 20 февраля 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 6:00 до 14:30. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что это очень веселый день. Луна находится в вашем знаке до полудня, но она находится в «свободных концах», поэтому вы чувствуете недостаток в руководстве и путаетесь. Все меняется во второй половине дня. Бинго! Приближается ясность.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Пока Луна не войдет в ваш знак в середине дня (см. «Оповещение о лучах» выше), вы не покупаете ничего, кроме пищи или газа. Избегайте принятия важных решений. Просто берегитесь. Эй, вы не один. Многие будут принимать решения, о которых позже сожалеют.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня утром вы можете поговорить по душам с другом, особенно с женщиной-знакомой. Избегайте принятия важных решений. Просто слушайте и говорите. Позже в тот же день вы можете найти уединение, чтобы вы могли подготовиться к предстоящей неделе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте важных обсуждений с родителями и начальниками сегодня утром. Не добровольно ни на что. Не соглашайтесь ни на что важное, особенно на если крайний срок. Позже в тот же день все начнется, и у вас будет серьезная беседа с подругой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Утром сегодня планируются планы путешествий. Ожидайте задержки, нехватку, объезд и отмену. (Это же нечеткое качество относится к графикам для колледжей и университетов.) К середине дня все объединяется, и вы хорошо это знаете. Вместе с боссами, родителями и VIP-персонами. Смотритесь круто.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте важных обсуждений об общих свойствах, наследованиях, налогах и красноречивых деталях по утрам. Не делайте никаких обязательств. К полудню вы можете двигаться вперед, однако ваша заинтересованность в этом может уменьшиться. На самом деле, позже сегодня вы просто захотите совершить побег!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня утром сохраняйте незаметность. Не требуйте слишком много от себя или других. К полудню ваша энергия возрастает и вы чувствуете сосредоточенность. По иронии судьбы, на этот раз вы получите много работы и будете продуктивными!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пойдите легко на себя и других, особенно на работу, потому что сегодня утром низкая производительность. Просто сделайте все возможное, чтобы держать голову над водой. К середине дня все возвращается на рельсы, однако вы должны идти на компромисс с другими. Ну что ж делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня утром вы будете очень креативными! Вы можете думать масштабно и придумывать оригинальные, причудливые идеи. Однако не действуйте на них – но записывайте их или двигайтесь с потоком. Позже днем ​​вы узнаете, что делать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня для вас медленный старт. Сегодня вы можете захотеть повеселиться дома, потому что вы не можете настроиться. Не бойся, к полудню вы получите зеленый свет, чтобы быть активным! Не только это, вы будете наслаждаться игровыми видами деятельности, флиртами, творческими приключениями, спортивными проблемами и романтикой. Ура!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сытный день, особенно сегодня утром. Пополудни ваш фокус переходит к дому, семье и вашей личной жизни и хорошая новость в том, что теперь вы будете продуктивны! Хотя сегодня утро было так себе, творческие идеи будут течь сегодня днем!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте покупок и денежных решений этим утром. Определенно. Если вам нужно тратить деньги, покупайте только продукты и газ. К середине дня вы можете доверять своим финансовым решениям, включая покупки. Вы также будете готовы поговорить с другими о своих ярких идеях.

Если ваш день рождения сегодня

У вас отличная память. Вы также очень интуитивно понятны. Вы любите красивые вещи, но деньги не ваш бог. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в классе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Персонализируйте свой дом с помощью штрихов (фотографии?) этих отношений.