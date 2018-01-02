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Футуролог
2 января 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 2 января 2018

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений после 5:30 вечера. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то неожиданное повлияет на вашу домашнюю и семейную идиллию сегодня. Вполне возможно, днем. Это может быть незначительным, как небольшая поломка или кто-то, кого вы меньше всего ожидаете, может постучать в вашу дверь. Или небольшой прибор может сломаться. (Ужасы!) Семейные новости могут вас удивить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это умеренно неблагополучный день для вас, особенно днем, поэтому имейте в виду это и обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте внимательны при вождении, ходьбе и беге трусцой. Но также помните о том, что вы говорите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то удивительное может повлиять на ваше имущество, богатство или деньги сегодня, особенно сегодня днем. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что вы имеете, может быть потеряно, украдено или сломано. Просто знайте об этом и держите глаза открытыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Некоторое нарушение произойдет в ваш день, вероятно, сегодня днем. Это потому, что Луна в вашем знаке напротив дикого Урана. Вы будете беспокойны, независимы и немного подвержены несчастным случаям. Поэтому держите глаза открытыми и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете чувствовать беспокойство в общем, особенно сегодня днем. Вы можете также чувствовать себя упрямым или укоренившимся в своих взглядах на что-то. (Вы – знак с сильными мнениями.) Что-то может даже повлиять на ваши планы поездок. Легко это делает. Что-то, что происходит за кулисами, может вас удивить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг или член группы могут бросить вам криволинейный мяч сегодня, особенно сегодня днем. Они могут сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. С другой стороны, сегодня вы можете встретить интересного человека, который нетрадиционный, богемный или авангардный. Ого!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то, кто находится в положении власти в вашей жизни – босс, родитель, учитель или полиция, может сделать то, что вас удивит сегодня, особенно днем. Это могут быть неожиданные новости. Или они могут ограничить вашу деятельность или изменить ваши планы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок будут прерваны сегодня. Они могут быть отложены, изменены или отменены. Вы также можете встретить кого-то другого – возможно, кого-то из другой культуры или другой страны. Это нехороший день для обсуждения спорных вопросов. Будьте проще.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Четко расскажите о том, что происходит с вашими банковскими счетами, и что-нибудь, что связано со страховыми случаями, наследствами или общей собственностью сегодня, потому что что-то неожиданное может вас остановить. Если вы подозреваете, что это может быть – проверьте это!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Партнер или близкий друг могут предъявить вам некоторые требования сегодня, особенно сегодня днем. Или, наоборот, вы можете чувствовать себя необычно независимыми и хотите изменить статус-кво отношений. Может, вам нужны новые правила? Что бы ни случилось, это незначительно, но оно есть. Будьте крутым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий день будет выбит из колеи сегодня. Компьютерные сбои, изменения персонала, перебои в подаче электроэнергии или поломка машин могут создавать задержки и проблемы. Выделите дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Если что-то неожиданное произойдет, будьте частью решения, а не проблемы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня родители должны проявлять особую бдительность, потому что это праздник для детей. Между тем, ваши планы могут измениться сегодня! Вы можете получить неожиданное приглашение, но скорее всего, что-то, что вы планируете сделать, будет отменено, отложено или изменено. Время двойного контроля!

Если ваш день рождения сегодня

Вы щедры, амбициозны, конкурентоспособны и сотрудничаете. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом! Он полетит быстро к вашему изумлению.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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