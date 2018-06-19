Ежедневный Гороскоп. Вторник 19 июня 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день для обсуждения домашних улучшений и домашнего ремонта. В частности, вы можете увидеть способы овладеть теми вещами, которые вам нужны для поддержки ваших идей. Это включает в себя не только материалы, но и финансовую помощь и практическую поддержку. Сильный день для Овна!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новые идеи и сила позитивного мышления наделили вас сегодня. Вы готовы взять на себя новые проекты, которые амбициозны. Это также сильный день для подписания контрактов и переговоров с другими, особенно по юридическим и образовательным вопросам. Эй, вы запускаете шоу!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Доверяйте своим новомодным идеям, потому что сегодня бизнес и коммерция пользуются поддержкой. (Осторожно, чтобы не быть слишком оптимистичным.) Возможно путешествие, связанное с работой. Групповые обсуждения будут положительными. Что бы вы ни делали, это приведет к росту как организационно, так и финансово. Мило!

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш ум сегодня острый, плюс, вы накачаны силой позитивного мышления! Когда вы усваиваете новые идеи, ваше понимание вещей будет расширяться, тем самым делая что-то более значимое для вас. Это дает вам преимущество!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы замутить. Венера делает вас очаровательным, дипломатичным и привлекательным. Между тем, вы чувствуете себя счастливым и довольным сегодня. Это любопытная вещь о счастье, это заставляет кого-то выглядеть лучше. (Это очевидно, когда вы рассматриваете оборотную сторону!)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Групповые обсуждения будут хорошо развиваться сегодня, особенно взаимодействия с молодыми людьми. Есть идеи мозгового штурма с другими! Луна находится в вашем знаке, что дает вам преимущество над всеми другими знаками. В дополнение к этому, ваш правитель Меркурий выстроен с денежными мешками Юпитера! Идите, идите, идите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, потому что вы выглядите умными, оптимистичными и успешными (даже если это не так). Ах да, внешность – это все. Поделитесь своими идеями с кем-то авторитетным, потому что это может вызвать цепочку событий, которая в конечном итоге сделает вас богаче.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок захватывающие! Аналогичным образом, планы получения дальнейшего образования или обучения также амбициозны и захватывают. Это прекрасный день для изучения возможностей публикации, средств массовой информации и медицины. Правовые вопросы окажутся благоприятными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отличный день для обсуждений о наследствах, общей собственности и всего, что вам нужно разделить или поделиться с кем-то. Что бы ни случилось, вы будете смеяться до самого вечера. (Интимность и горячая страсть также обещаны для некоторых – о да).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы смириться с представителями широкой общественности. Это также отличный день, чтобы наслаждаться контактами с близкими друзьями и партнерами, потому что все оптимистичны и счастливы! Вы, возможно, не чувствуете себя суперпроизводительным, но кому это нужно? Это не ваше первое родео. Вы все знаете, что делаете, по крайней мере, так выглядит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это супер позитивный день на работе, потому что легко уживаться с коллегами. Групповые обсуждения и групповые усилия окупятся. Люди очень хотят общаться и веселиться, возможно, менее склонны много работать. Не беспокойтесь, потому что все это повышает моральный дух.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Невероятный день, чтобы действовать! Встретьтесь с друзьями или семьей для обеда. Точно так же спортивные мероприятия и игровая деятельность с детьми — это позитивный выбор. Отличный день! Романтика многообещающая и полная приятного выбора. Работа сегодня как день каникул. Художники будут продуктивны.

Если ваш день рождения сегодня

Стилист Сергей Зверев и актриса Наталья Селезнёва делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вам нравится общаться с другими людьми. Вы знаете, как жить в данный момент, вы трудолюбивы. В этом году захватывающие изменения и новые начинания находятся в меню! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Отличные новости!