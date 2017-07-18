Ежедневный Гороскоп. Вторник 18 июля 2017 г.

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы выжили вчера и сегодня – ваша награда! Это прекрасный день, чтобы поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Вы играете гладко, дипломатично – это отличный день для тех, кто пишет, учит, продает или продает. О, да!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня процветают бизнес и торговля. Ищите способы увеличить свой доход или заработать деньги, потому что это отличный день для финансовых предприятий! Если вы делаете покупки, вы можете выйти за рамки, но вы, вероятно, будете довольны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Уйдите с работы пораньше или подольше пообедайте, потому что вы сегодня хотите доставить себе удовольствие. Наслаждайтесь разговорами с другими! Вам также понравится обновить свой гардероб.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете удовлетворение своим миром. Если вы можете спрятаться где-нибудь, особенно в прекрасных окрестностях, где вы чувствуете себя роскошно избалованными – это сделает ваш день. Что бы ни случилось, это веселый, нежный, приятный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией других – хорошими друзьями или группами и конференциями. Вам особенно понравится общаться с артистическими, творческими людьми. Вы можете путешествовать, или вы можете встретить людей издалека. Возможно, кто-то скажет что-то, что заставит вас изменить свои цели.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с авторитетными деятелями – родителями, боссами, VIP-персонами, учителями и полицией – сегодня превосходны. Это день, чтобы спросить, чего вы хотите. Вам будет предоставлена ​​поддержка. Сегодня может возникнуть похвала или возможность, потому что вы отлично выглядите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня замечательные возможности для путешествий могут обрушиться. В идеале вы уже путешествуете где-нибудь, наслаждаясь вкусной едой, мягкой погодой и стимулирующей беседой. Вас может привлечь кого-то из другого общества. Вы также оцените красоту в своем окружении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для переговоров об общей собственности, наследованиях или о чем-либо, что оспаривается, потому что вы будете пахнуть, как розы. Спросите, чего вы хотите, потому что придут ваши дары, лакомства и благосклонности от других.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы смириться с партнерами и близкими друзьями, потому что люди счастливы, дружелюбны и приподняты. Все хотят хорошо провести время. Это также хороший день для переговоров по сделкам или вступления в новое партнерство. Все в вашу пользу.

Козерог (22 декабря 19 января)

Ваш рабочий день будет хорош, потому что другие поддерживают, сотрудничают и помогают. Вы можете получить повышение или похвалу, потому что все идет так легко. Поездка, связанная с работой, будет приятной, если это произойдет. Вам понравится общаться с людьми из других культур.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный праздничный день! Познакомьтесь с друзьями во время обеда или после работы. Спортивные мероприятия, каникулы, социальные развлечения и игры с детьми будут забавными. Романтика также будет захватывающей и обнадеживающей. Конечно, это так, потому что нет конца лучшему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это невероятный день сделок с недвижимостью. Это также отличный день для покупки прекрасных вещей для вашего дома или члена семьи. И, конечно, не в последнюю очередь – это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Пригласите гостей на хорошую еду и напитки!