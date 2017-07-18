Ежедневный Гороскоп. Вторник 18 июля 2017 г.

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Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа
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Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
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По аварийному выбросу газа на Талаканском месторождении проводится проверка
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Культура & Образование
Большая награда народного мастера Якутии Романа Готовцева
17.07.2017, 19:36
Красота & Здоровье
Знаменитые на весь мир академики дали оценку уровню якутского здравоохранения
17.07.2017, 19:15
Происшествия
В Якутии на сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело  
17.07.2017, 18:10
Общество
Завтра предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 17:53
Общество
В исправительной колонии № 8 прошел День открытых дверей
17.07.2017, 17:53
Экология
В сентябре в Булунский район Якутии привезут овцебыков с Ямала
17.07.2017, 17:43
Столица
На площади Матери появилась Аллея молодоженов
17.07.2017, 17:32
Республика
Глава Якутии обсудил с членами правительства сложившуюся чрезвычайную ситуацию в республике
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
17.07.2017, 17:25
Столица
Год добра: создается Музей города Якутска
17.07.2017, 17:15
Столица
Общественная палата столицы открыта для горожан
17.07.2017, 17:11
Культура & Образование
Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме
17.07.2017, 17:00
Культура & Образование
Ярмарка Якутской ГСХА: как это было
17.07.2017, 16:50
Столица
Обновленная схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Жорницкого
17.07.2017, 16:40
Общество
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Паромные войны-2. Женщины
17.07.2017, 16:30
Происшествия
В поселке Айхал на карьере погиб человек
17.07.2017, 16:20
Республика
Паромная переправа Якутск – Нижний Бестях возобновила работу
17.07.2017, 16:10
Столица
«Инспекторы ПДН, прежде всего, педагоги и психологи»
17.07.2017, 16:00
Происшествия
Поживился в шашлычной
17.07.2017, 15:50
Столица
Дым рассеется: В Якутске ожидается холодный атмосферный фронт
17.07.2017, 15:44
Красота & Здоровье
Меры профилактики при задымлении от Поликлиники №1
17.07.2017, 15:35
Политика
Общественная палата в прямом эфире  
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Столица
Открылась вторая смена в детском лагере «Энергетик»
17.07.2017, 15:16
Столица
Объезд города: проверка начала застройки 17 квартала и трех скверов 
17.07.2017, 15:03
Республика
Беспилотные помощники
17.07.2017, 14:51
Происшествия
Двое утонули на Даркылахе и на 203-м
17.07.2017, 14:43
Происшествия
В Оймяконском районе двое пропали без вести
17.07.2017, 14:33
Республика
Спасатель из Аргахтаха: Северяне — люди готовые к любым ударам стихии
17.07.2017, 14:21
Общество
Продукцию местных производителей — на прилавки Западной Якутии
17.07.2017, 14:12
Общество
Фонд капитального ремонта отвечает на вопросы собственников
17.07.2017, 14:00
Столица
Фестиваль красок «Холи» собрал тысячи горожан
17.07.2017, 13:00
Столица
Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание
17.07.2017, 12:53
Республика
Якутия в огне, но… угрозы здоровью нет
17.07.2017, 12:40
Происшествия
Несовершеннолетний гонщик, трижды пойманный за управление без прав, попал в аварию
17.07.2017, 12:31
Столица
Присоединяйтесь к благотворительной акции «Корзинка добра»
17.07.2017, 12:20
Происшествия
Смертельное ДТП на Сергеляхском шоссе
17.07.2017, 12:10
Республика
На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено
17.07.2017, 12:00
Происшествия
В детские лагеря собирались принять на работу ранее судимых
17.07.2017, 11:53
Красота & Здоровье
Светила российской медицины о научном форуме хирургов в Якутске
17.07.2017, 11:42
Происшествия
Две новостройки в Олекминске были построены с нарушениями
17.07.2017, 11:29
Спорт
В Якутске прошел турнир по мини-футболу памяти легенды уголовного розыска Игоря Лукашина
17.07.2017, 10:59
Общество
Коррупция: В ЧОПы без уведомлений принимают бывших сотрудников органов внутренних дел
17.07.2017, 10:50
Столица
Известные городские предприятия оштрафованы природоохранной прокуратурой
17.07.2017, 10:40
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Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Рак» по сниженным ценам
17.07.2017, 10:29
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В Гагаринском округе продолжаются добрые дела 
17.07.2017, 10:21
Общество
17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 10:10
Республика
Сенокосные угодья в ряде районов Якутии могут уйти под воду
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Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
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Минздрав рекомендует: Используйте средства защиты от дыма. При недомогании обратитесь к врачу
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Егор Борисов: Плохо, что указ не выполняется
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В Алданском районе чествовали золотодобытчиков
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Футуролог
18 июля 2017, 6:00
170

Ежедневный Гороскоп. Вторник 18 июля 2017 г.

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы выжили вчера и сегодня – ваша награда! Это прекрасный день, чтобы поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Вы играете гладко, дипломатично – это отличный день для тех, кто пишет, учит, продает или продает. О, да!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня процветают бизнес и торговля. Ищите способы увеличить свой доход или заработать деньги, потому что это отличный день для финансовых предприятий! Если вы делаете покупки, вы можете выйти за рамки, но вы, вероятно, будете довольны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Уйдите с работы пораньше или подольше пообедайте, потому что вы сегодня хотите доставить себе удовольствие. Наслаждайтесь разговорами с другими! Вам также понравится обновить свой гардероб.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете удовлетворение своим миром. Если вы можете спрятаться где-нибудь, особенно в прекрасных окрестностях, где вы чувствуете себя роскошно избалованными – это сделает ваш день. Что бы ни случилось, это веселый, нежный, приятный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией других – хорошими друзьями или группами и конференциями. Вам особенно понравится общаться с артистическими, творческими людьми. Вы можете путешествовать, или вы можете встретить людей издалека. Возможно, кто-то скажет что-то, что заставит вас изменить свои цели.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с авторитетными деятелями – родителями, боссами, VIP-персонами, учителями и полицией – сегодня превосходны. Это день, чтобы спросить, чего вы хотите. Вам будет предоставлена ​​поддержка. Сегодня может возникнуть похвала или возможность, потому что вы отлично выглядите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня замечательные возможности для путешествий могут обрушиться. В идеале вы уже путешествуете где-нибудь, наслаждаясь вкусной едой, мягкой погодой и стимулирующей беседой. Вас может привлечь кого-то из другого общества. Вы также оцените красоту в своем окружении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для переговоров об общей собственности, наследованиях или о чем-либо, что оспаривается, потому что вы будете пахнуть, как розы. Спросите, чего вы хотите, потому что придут ваши дары, лакомства и благосклонности от других.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы смириться с партнерами и близкими друзьями, потому что люди счастливы, дружелюбны и приподняты. Все хотят хорошо провести время. Это также хороший день для переговоров по сделкам или вступления в новое партнерство. Все в вашу пользу.

Козерог (22 декабря 19 января)

Ваш рабочий день будет хорош, потому что другие поддерживают, сотрудничают и помогают. Вы можете получить повышение или похвалу, потому что все идет так легко. Поездка, связанная с работой, будет приятной, если это произойдет. Вам понравится общаться с людьми из других культур.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный праздничный день! Познакомьтесь с друзьями во время обеда или после работы. Спортивные мероприятия, каникулы, социальные развлечения и игры с детьми будут забавными. Романтика также будет захватывающей и обнадеживающей. Конечно, это так, потому что нет конца лучшему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это невероятный день сделок с недвижимостью. Это также отличный день для покупки прекрасных вещей для вашего дома или члена семьи. И, конечно, не в последнюю очередь – это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Пригласите гостей на хорошую еду и напитки!

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